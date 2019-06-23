اعرف دلوقتي.. سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2019 مقابل الجنيه في 12 بنك

واصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه استقراره لليوم الثالث على التوالي مع عودة عمل البنوك وبداية التعاملات من جديد، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك أمام الجنيه بنحو 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى بنك لشراء الدولار بقيمة 16.71 جنيه، وسجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع الورقة الخضراء مقارنة بأسعار الدولار للبيع في باقي البنوك بنحو 16.74 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في تعاملات الخميس قد انخفضت بنحو 4 قروش في معظم بنوك مصر، حيث سجل أبرز البنوك في مصر، بنك مصر والبنك الأهلي المصري للشراء 16.65 جنيه مقابل 16.75 للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم على مدار اليوم وحتى نهاية التعاملات المسائية في البنوك.

بعد ترك العملات تُحدد وفق آليات العرض والطلب، أصبح من الصعب توقع أسعار الدولار خلال الأيام القادمة، فآليات العرض والطلب في حالة زيادة المعروض من الورقة الخضراء تقل قيمتها أمام الجنيه، وفي حالة قلة المعروض يزداد سعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم

هدوء في سعر الدولار اليوم الأحد بداية التعاملات الأسبوعية في كافة البنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرار في بنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع، في حين سجل البنك المركزي المصري للشراء 16.6292 جنيه مقابل 16.7512 جنيه للبيع، وإليكم جدول أسعار الدولار في البنوك، يُحدث على مدار اليوم.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.65 16.75 البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 بنك عودة 16.65 16.75 بنك التعمير والإسكان 16.65 16.75 بنك البركة 16.65 16.75 بنك قناة السويس 16.65 16.75 كريدي أجريكول 16.65 16.75 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.64 16.74

أسعار الدولار في الجدول السابق مُحدثة وفق أحدث تقارير من البنوك الآن، ويتم تحديث الأسعار حالة وجود تغييرات جديدة تطرأ على الورقة الخضراء في مصر.

سعر صرف الدولار اليوم

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنوك للشراء 16.65 مقابل 16.75 جنيه للبيع، وشهدت كافة أسعار العملات مع بداية التعاملات هدوء أمام الجنيه، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع.