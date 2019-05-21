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اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث
اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك
أسعار الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم من جديد تراجع أمام الجنية المصري في بعض البنوك مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 16 رمضان، وسجل سعر الدولار في بنك عودة 16.96 جنية للشراء مقابل 17.06 جنية للبيع، شهدت أسعار الدولار مزيد من التراجع مقابل الجنية خلال الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ تزامناً مع زيادة التدفقات الدولارية نتيجة لزيادة الإستثمارات.

أسعار الدولار اليوم

انخفضت أسعار الدولار من جديد بشكل طفيف في أكثر من 4 بنوك، ليصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وفق آخر تقارير 16.96 جنية للشراء أمام 17.06 للبيع، فيما استقر سعر صرف الدولار في كل من بنك القاهرة والإسكندرية والأهلي المصري عند 16.97 للشراء مقابل 17.07 للبيع.

اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

وبلغ متوسط سعر الورقة الخضراء مقارنة بمعظم أسعار الدولار في أكثر من 10 بنوك مصرية، بنحو 16.98 للشراء مقابل 17.08 للبيع، الجدير بالذكر أن قرار تعويم الجنية المصري الذي أصدره المركزي في أواخر عام 2016 زاد من إقبال المواطنين على المواطنين وسد حاجاتهم من البنوك بدلاً من السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم

أصبح سعر الدولار اليوم يتوقف قيمته بناء على حجم المعروض من الدولار في البنوك، وفي حالة زيادة المعروض يقل الدولار أمام الجنية كما نلاحظ منذ بداية الشهر الكريم، وسجل بنك كريدي أجريكول في أحدث تعاملات له بنحو 16.97 جنية للشراء مقابل 17.07 للبيع، وإليكم أحدث أسعار الورقة الخضراء في البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك القاهرة 16.97 17.07
بنك الإسكندرية 16.97 17.07
بنك قناة السويس 16.97 17.07
البنك الأهلي المصري 16.97 17.07
بنك مصر 16.97 17.07
البنك العربي الأفريقي الدولي 16.97 17.07
بنك قطر الوطني 16.96 17.07
البنك المركزي المصري 16.96 17.09
البنك التجاري الدولي 16.96 17.06

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي تراجع جديد أمام الجنية بنحو قرش ليسجل 16.96 للشراء مقابل 17.06 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

شهدت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية تباين، حيث استقر سعر الريال السعودي أمام الجنية في أحدث تعاملات له، ليُسجل في أحدث تعاملات له بنحو 4.52 جنية مقابل 4.55 للبيع، فيما سجل اليورو ارتفاع طفيف أمام الجنية، وإليكم أسعار العملات اليوم وفق البنك التجاري الدولي.

اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

بلغ متوسط سعر الريال السعودي بنحو 4.51 للشراء مقابل 4.56 للبيع في البنوك، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنية 18.96 للشراء مقابل 19.10 جنية للبيع.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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