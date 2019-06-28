اعرف سعر الذهب اليوم الجمعة 28-6-2019 في أسواق المال ومحال الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه المقالة، حيث تشهد أسعار الذهب في الأونة الأخيرة الكثير والكثير من المفاجئات حيث ينخفض السعر في فترات ثم يُعاود سريعاً الصعود من جديد، ولعل المتابع لأسعار الذهب تعود على هذه التذبذبات في سعر الذهب، وانخفضت أوقية الذهب اليوم إلى سعر 1402 دولار أمريكي بعدما كانت وصلت يوم أمس 1410 دولار أمريكي.

وتبعاً لهذا الانخفاض في سعر أوقية الذهب تتأثر الأسعار في مصر أيضاً وتشهد هبوطاً في كافة عيارات الذهب، ونظراً لاستخدام الذهب في الحلي والزينة فهو محط اهتمام الكثير من الشباب والشابات المقبلين على الزواج، فدائماً ما يبحثون عن أسعار الذهب اليومية لرغبتهم في اقتنائه في الوقت المناسب.

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 28-6-2019 انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً سعر 659.80 جنيه مصري بعدما كان قد سجل يوم أمس الخميس سعر 663.75 جنيه أي شهد انخفاض بقيمة 4 جنيهات تقريباً وإليكم أسعار الذهب اليوم بالتفصيل عبر الجدول التالي: