اعرف سعر الذهب اليوم الجمعة 28-6-2019 في أسواق المال ومحال الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه المقالة، حيث تشهد أسعار الذهب في الأونة الأخيرة الكثير والكثير من المفاجئات حيث ينخفض السعر في فترات ثم يُعاود سريعاً الصعود من جديد، ولعل المتابع لأسعار الذهب تعود على هذه التذبذبات في سعر الذهب، وانخفضت أوقية الذهب اليوم إلى سعر 1402 دولار أمريكي بعدما كانت وصلت يوم أمس 1410 دولار أمريكي.
وتبعاً لهذا الانخفاض في سعر أوقية الذهب تتأثر الأسعار في مصر أيضاً وتشهد هبوطاً في كافة عيارات الذهب، ونظراً لاستخدام الذهب في الحلي والزينة فهو محط اهتمام الكثير من الشباب والشابات المقبلين على الزواج، فدائماً ما يبحثون عن أسعار الذهب اليومية لرغبتهم في اقتنائه في الوقت المناسب.
سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 28-6-2019 انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً سعر 659.80 جنيه مصري بعدما كان قد سجل يوم أمس الخميس سعر 663.75 جنيه أي شهد انخفاض بقيمة 4 جنيهات تقريباً وإليكم أسعار الذهب اليوم بالتفصيل عبر الجدول التالي:
|العيار
|السعر بالجنية
|عيار 24
|754.04
|عيار 22
|691.21
|عيار 21
|659.80
|عيار 18
|565.54
|أوقية الذهب
|23,451 جنيه
|كيلو الذهب
|754,037 جنيه
فيما سجل عيار 14 سعر 439.86 جنيه، وسجل عيار 12 سعر 377.02 جنيه مصري، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5,278 جنيه مصري أي ما يعادل 315.59 دولار أمريكي، وجاء سعر الذهب اليوم في محال الصاغة المصرية كالتالي:
|العيار
|السعر بالجنية
|عيار 24
|738 إلى 741
|عيار 22
|677 إلى 679
|عيار 21
|646 إلى 648
|عيار 18
|554 إلى 555
|الاونصة
|22,961 إلى 23,032
|الجنيه الذهب
|5,168 إلى 5,184
ويتأثر سعر الذهب اليومي بعدة عوامل منها اتجاهات المستثمرين، بالاضافة إلى أحتياطي البنوك المركزية في العالم من المعدن النفيس، وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر من العوامل الهامة المحددة لسعره، بجانب أسعار البترول، وأن أهم العوامل هو سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك والمصارف الصرافات، حيث يأثر الدولار وبشدة على أسعار الكثير من المنتجات.
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