الأصفر بكام النهاردة.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 25-7-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم الخميس 25-7-2019 شهد ارتفاعاً خلال جلسة تعاملات، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً والأكثر شهرة في سوق الصاغة المصري، سعر 659 جنيهاً للجرام الواحد، أسعار الذهب دائماً ما تشهد حالة من التأرجح الدائم، هبوطاً وصعوداً، وبعد أن استقر سعر الذهب في الأونة الأخيرة،عاد بداية من تعاملات يوم أمس إلى الصعود مجدداً، في ظل ارتفاع سعر اوقية الذهب عالمياً، حيث وصل إلى سعر، 1,427 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-7-2019

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، حيث سجل عيار 18 سعر 564 جنيهاً للجرام الواحد، بعدما كان قد سجل خلال تعاملات أمس الأربعاء سعر 562 جنيهاً للجرام، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 752 جنيه، مقابل تسجيله أمس سعر 750 جنيهاً، ليسجل أنخفاضاً بقيمة جنيهين، سعر الذهب يخضع لعدة مؤثرات أهمها سعر الدولار الذي يؤثر في سعر المعدن الأصفر بشكل كبير.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر سجل ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى كافة الأعيرة، وسجل الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر 5351 جنيه، أما كيلو الذهب فقد سجل سعر 750.810 جنيهاً، الجدير بالذكر أن سعر الذهب خلال العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار العالمية، لم يحدث هذا الارتفاع منذ 2013، حيث وصلت سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 23,316 جنيه.

الوحدة السعر بالجنيه المصري عيار 24 750 إلى 759.92 جنيها عيار 22 687 إلى 696.60 جنيها عيار 21 656 إلى 664.94 جنيها عيار 18 562 إلى 569.95 جنيها عيار 14 437 إلى 443.29 جنيهات عيار 12 375 إلى 379.96 جنيها الاونصة 23,316 إلى 23,633 جنيها الجنيه الذهب 5,248 إلى 5,320 جنيها الكيلو 749,714 إلى 759,917 جنيها

تابعنا في الجدول السابق أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس، ونوجه عناية حضراتكم أن الأسعار تلك بدون إضافة قيمة المصنعية، نظراً لإنها تختلف من محل صاغة لآخر ومن تاجر لتاجر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجع طفيف على مستوى كافة الأعيرة، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر، 172.06 ريال، بينما سجل الذهب عيار 22 سعر، 157.72 ريال، في حين سجل عيار 21 سعر 150.56 ريال، ووصل سعر عيار 18 إلى 129.05 ريال، وسجل الجنيه الذهب في السعودية اليوم سعر، 1,204 ريال.