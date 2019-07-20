اعرف في 15 بنك.. سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري نستعرضه لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن نشرتنا الإقتصادية المُتجددة يومياً، وقد سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنوك 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعراً للشراء بقيمة 16.58 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية الأقل سعراً لبيع الدولار بقيمة 16.65 جنيه طبقاً للتحديثات الأخيرة بشأن أسعار الدولار.

أسعار الدولار اليوم السبت

استقرت أسعار الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية عند نفس المتوسطات التي سجلتها البنوك في نهاية التعاملات الأسبوعية، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري الذي سجل للشراء 16.56 جنيه مقابل 16.66 جنيه للبيع بدون تغيير منذ أكثر من 5 أيام، بينما سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول للشراء 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.66 للبيع في أحدث تعاملات، وبلغ في بنك عودة للشراء 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

في أكثر من 15 بنك نستعرض لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، وقد استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، بينما سجل بنك إيران مصر للتنمية 16.55 شراء مقابل 16.55 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 بنك الإسكندرية 16.55 16.65 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 البنك التجاري الدولي CIB 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 بنك عودة 16.56 16.66 بنك البركة 16.57 16.67

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك المشرق 16.57 شراء مقابل 16.67 بيع، وفي بنك قطر الوطني سجلت الورقة الخضراء 16.55 جنيه للشراء ماقبل 16.65 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك بلوم مصر عند 16.56 مقابل 16.66 جنيه للبيع.