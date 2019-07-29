اعرف لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29-7-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الإثنين في البنوك نتابعه معكم عبر موقع كلمة دوت أورج لحظة بلحظة، حيث انخفض سعر الدولار في بداية التعاملات بمصرف أبو ظبي الإسلامي بشكل طفيف مقارنة بتعاملات أمس الأحد ليُسجل الآن 16.56 جنيه شراء وهو أعلى سعراً لشراء الدولار مقارنة بتقرير أسعار الدولار اليوم في باقي البنوك، بينما سجل البنك التجاري الدولي CIB أقل سعر لبيع الدولار طبقاً لآخر تحديث عند 16.62 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الإثنين بنحو 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم نستعرضه معكم بشكل يومي علماً بأن جدول أسعار الدولار التالي يتم تحديثه تلقائياً من داخل البنوك لحظة بلحظة ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على سعر الدولار من وقت لأخر مع إمكانية معرفة أخر تحديث في كافة البنوك في مصر.



واستقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري نرصد لكم كافة أسعار العملات العربية والأجنبية وفق آخر تحديث أمام الجنيه المصري، وسجل اليورو في أحدث تعاملات للبنك الأهلي المصري 18.3892 جنيه للشراء مقابل 18.5336 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.4007 شراء مقابل 4.4369 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.5 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار الإسترالى شراء 11.4192 جنيه مقابل 11.5099 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني 2.3988 جنيه شراء مقابل 2.419 جنيه للبيع.