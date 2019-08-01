اعرف لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الخميس 1-8-2019 في البنوك مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك ليُسجل الآن للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك عودة ارتفاع طفيف ليُسجل وفق آخر تقارير 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، وتراجع سعر صرف الدولار في المصرف المتحد ليُسجل للشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم في البنوك لحظة بلحظة نستعرضها لكم عبر موقع كلمة دوت أورج نظراً للتغييرات التي أصبحت تطرأ على الورقة الخضراء من وقت لأخر، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه وفق آخر تقارير.

وقد سجل الدولار مقابل الجنيه في نهاية التعاملات الأسبوعية تراجع طفيف في بنك مصر إيران للتنمية ليُسجل الآن 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم

لحظة بلحظة يُمكنك متابعة سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث يتم تحديث الجدول بشكل تلقائي من داخل البنوك حالة حدوث أي تغييرات جديدة مقابل الجنيه، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار أمام الجنيه قد شهدت تراجع خلال الأسبوع الجاري أكثر من مرة، حيث تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس ليُسجل 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية أقل سعر لشراء الدولار بقيمة 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه.

أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس في نهاية التعاملات الأسبوعية طبقاً لتقرير البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي للشراء 4.398 جنيه مقابل 4.434 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي شراء 18.2392 جنيه مقابل 18.426 جنيه للبيع.

طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنوك فقد سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعراً لشراء الدولار بقيمة 4.41 جنيه للشراء، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه، بينما يُقدم بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.42 جنيه، بينما يُسجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع اليورو بقيمة 18.83 جنيه.