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اعلان اليوم عن وظائف شركة الكهرباء في مصر لكل المؤهلات

بواسطة رشيد بخوش
فاتورة كهرباء يناير 2020 موقع وزارة الكهرباء

السلام عليكم أخواتي في الله اليوم انشاء الله ننشر لكم اعلان الوظائف الجديدة الخاصة بقطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية، وكما تحدثنا سابقا في أحد مقالنا عن وظائف في الامارات العربية المتحدة  واليوم ننشر لكم أعزاء القراء وظائف المعلنة من طرف الشركة القابضة للكهربة في مصر. 

فقد أعلنت شركة الكهرباء عن عدة مناصب جديدة وبحجاتها لعدد من اليد العاملة المتخصصة في عدة وظائف بقطاع الكهرباء وتقدم الشركة الاكبر في مصر رواتب محفزة وامتيازات لعمالها وتقدم لهم رواتب تعتبر جيدا مقارنة بوظائف اخرى بالقطاع الكهربائي. 

1 نصائح هامة ليتم قبولك بأسرع وقت
2 تخصصات الوظائف المعلنة
3 طريقة التقديم على الوظيفة
4 ملاحظة هامة:

نصائح هامة ليتم قبولك بأسرع وقت  

1- من الاحسن صديقي المقدم على الوظيفة كتابة كافة معلوماتك الشخصية. 

2- من الجيد أيضا ارفاق سيرتك الذاتية مع جميع الديبلومات والشواهد الجامعية وذلك لكي يتم قبولك باسرع وقت ممكن.  

3- لا تنسى أيضا عزيزي القارئ ارفاق صورك الشخصية مع كل ما ذكرنه في السابق.  

تخصصات الوظائف المعلنة 

أخصائي ادارة مشروعات 

أخصائي ادارة انظمة 

محلل بيانات 

مهندس تكامل تطبيقات 

مصمم بنية معلوماتية 

مهندس تطبيقات 

أخصائي سياسات 

مصمم ذكاء اعمال 

مهندس بيانات 

أخصائي تأمين معلومات 

مصمم ذكاء اعمال 

أخصائي ادارة شبكات 

مصمم بني اساسية 

أخصائي موارد  

طريقة التقديم على الوظيفة 

يتم تقديم جميع الطلبات بالخط بالنموذج المعد وذلك على اسم الاستاذ رئيس قطاع الموارد البشرية في خلال اسبوع لتاريخ الاعلان عن الوظيفة. 

ملاحظة هامة: 

موقع كلمة هو موقع إخباري وموقع للإعلان عن الوظائف المتاحة وليس شركة توظيف، فيرجى على المتقدم الحذر من دفع أي رسومات أو مبالغ مالية، وموقع كلمة غير مسؤول عن أي تعاملات أو اتفاقيات تحدث من خلال الوظائف المعلنة. 

رشيد بخوش

رشيد بخوش كاتب لدى نجوم مصرية ،وأحب ان أعرف كل جديد بخصوص علم الأحياء وأهوى القراءة والسفر، وأحب رياضة التنس.

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