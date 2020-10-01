اعلان وظائف شاغرة في الامارات بتاريخ اليوم لجميع الجنسيات

اليوم نعلن لكم أهم الوظائف المعلنة في الامارات العربية المتحدة، وكل الوظائف التي سوف نذكرها انشاء الله كلها وظائف بدوام كامل، فدولة الامارات من الدول التي يسعى كل شباب المنطقة العربية الى السفر اليها والعمل أيضا، وتعتبر مدينة دبي الاماراتية مركزا ماليا عالمية وتعتبر من المدن الذكية والمستقبلية، ويزور الملايين حول العالم خذه المدينة وتتميز أيضا هذه الاخرة بعدد الوافدين والعمالة من دول اسيا اذ أن المدينة من المدن الغنية والمدن التي توفر فرص شغل هائل، وتعتبر الامارات من الدول المسهلة في الهجرة اليها وتسهل أيضا شروط عمل الوافد الجديد.

نصائح مهمة ليتم قبولك في الوظائف

من الجيد صديقي القارئ أن تكتب سيرة ذاتية جميلة مع اضافة كل معلوماتك الشخصية. لا تنسى أن ترفق السيرة الذاتية مع شهادتك الجامعية والديبلومات التي معك فهذا سيزيد فرصتك في قبولك بسرعة. عليك أيضا ارسال صورتك الشخصية ونسخة من جواز سفرك.

إعلانات الوظائف

_ مطلوب شخص للعمل خباز ويجب أن يعرف يقرص ويعجن / رقم الهاتف: 00971553053091

_ مطلوب شخص للعمل في متجر سولر ماركت ومجال العمل الخضروات يجب التواصل عبر الواتساب :00971505929681

_ مطلوب للعمل سائق دراجة لمقهى السكن على حساب المشغل التواصل على الواتساب والهاتف: 00971566655464

_ مطلوب شخص للعمل مندوب مبيعات ويعرف التحدث بالإنجليزية بإتقان لاحد شركات الاعلان براتب ممتاز يبدأ ب 2000 درهم لتواصل على الموبايل/ واتساب: 000971509909358

ملاحظة هامة: