اعلان وظائف شاغرة وفرص عمل في الامارات بتاريخ اليوم

تم الإعلان اليوم عن وظائف شاغرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع جنسيات وكل التخصصات وفي هذا الموضوع سوف نقدم لكم أكثر الوظائف المعلنة لتاريخ اليوم، وهذه الوظائف ستكون بدوام كامل، بالإضافة أننا سنقدم لكم أهم النصائح ليتم قبولكم في هذه الوظائف انشاء الله، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تحتاج إلى يد عاملة مهاجرة في كل المجالات، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في إيجاد الوظيفة التي تناسبه.

بعض نصائح ليتم قبولك

1. سيرة ذاتية جميلة، هي من أحد الأشياء التي تأخد بعناية ليتم قبولك في هذه الوظيفة، فأحرص على كتابة كل معلوماتك الشخصية.

2. لاتنسى أن تضيف كل شهادات التعليمية فهذا يزيد من فرصة القبول.

3. لاتنسى عزيزي القارئ إرفاق جوازك السفر وصورك الشخصية.

الوظائف المعلنة

1. وظائف الطيران لجميع التخصصات

أعلنت هذا اليوم شركةالامارات الخاصة بالطيران أنها بحاجة لوظفين في عودة تخصصات :

_ مضيفات الطيران _محاسبين _ مساعد طيار

_ مضيف طيران _طيار _ مسؤول بخدمة العملاء

طريقة التقديم : يتم التقديم عبر موقع الخاص لشركة طيران الامارات.

2. مطلوب سائق للعائلة

مطلوب سائق محترف لدى إحدى العائلات بالإمارات براتب لابأس به للتقدم على الوظيفة.

اضغط هنا للتقديم على الوظيفة.

3. وظائف قناة العربية فرع الإمارات

أعلنت مجموعة قناة العربية بتاريخ اليوم عدة وظائف في كل التخصصات بدوام كامل .

الوظائف المعلنة:

– اخصائي تقارير مواقع تواصل اجتماعي. _ مراسل فنون وثقافة. – محرر طاقة.

– اخصائي تقارير مواقع تواصل اجتماعي. _ نائب رئيس تحرير اقتصاد. – محرر رأي .

– محرر نسخ اخبار. – اخصائي تقارير. – محرر فنون وثقافة.

طريقة التقديم : يتم التقديم عن طريق إرسال سيرتك الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بقناة العربية : [email protected]