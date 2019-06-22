اقترب موعد تطبيق منظومة التموين الجديدة، اعرف معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2019 وتفاصيل إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019، جملة ترددت كثيرًا بين المواطنين في الشارع المصري، وذلك حينما بدأت الحياة تشتد أكثر فأكثر مع ارتفاع الأسعار التي طاحت بجميع السلع والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أرادت تخفيف تلك المعاناة التي يعيشها المواطن المصري البسيط وترفع عنه بعض الأعباء التي تكبل طبيعة ممارسة حياته الطبيعية.

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقتان لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، وذلك تبعاً إلى وزارة الداخلية، إضافة إلى منظومة الدعم الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فيمكن إضافة المواليد الجدد عن طريق رابط دعم مصر موقع وزارة التموين الرسمي والطريقة الثانية لتحديث بطاقات التموين 2019، تتم من خلال مكتب التموين التابع له المواطن.

إضافة المواليد الجدد 2019

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مع نهاية فترة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019، تبدأ مرحلة تلقي طلبات التظلمات على حذف أشخاص من البطاقات التموينية أو إلغاء البطاقات التموينية التي تأخر أصحابها عن تصحيح الأخطاء الواردة بها.

تظلمات بطاقات التموين 2019

يمكنك اللجوء إلى مكتب التموين التابع لك، ومن ثم ملء نموذج الاستمارة الخاصة بالتظلم، وكتابة الأشخاص المستحقين من الدعم السلعي على البطاقة التموينية، مع ضرورة كتابة الرقم القومي لكل مستفيد ويجب ترك رقم هاتف محمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

موعد تطبيق منظومة التموين الجديدة

حددت الوزارة موعد تطبيق منظومة التموين الجديدة لصرف الدعم لاسيما الخبز المدعم بشكل نقدي بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه واستهلاكهم الصحيح وتوفير لهم الكثير من النقود والدعم لمواكبة ظروف المعيشية الصعبة، في أول يوليو المقبل.

المعايير التي حددتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2019

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توصيل الدعم لمستحقيه، الأمر الذي من شأنه ضرورة إعادة النظر في الأشخاص الذين يحصلون على الدعم لمعرفة إن كان يستحق الدعم أم لا.

وكانت قد حددت وزارة التموين عدة معايير لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2019، والتي تشمل المصروفات المدرسية التي تتعدى حدود ال 30 ألف جنيه في العام الواحد، أو 20 ألف لأكثر من طفل، أو حيازة 10 افدنة من الأراضي الزراعية أو أكثر، فضلًا عن إمتلاك صاحب البطاقة سيارة فارهة أو شركة ما، إضافة إلى إن كانت الضرائب المستحقة على صاحب بطاقة التموين 100 ألف جنيه أو أكثر.