الآن في البنوك| سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم 2-8-2019 في السوق السوداء

يهتم جميع المواطنين بمعرفة أحدث أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، ويتزايد الطلب عليه من مختلف شرائح المواطنين، وذلك لارتباطه مباشرة بأداء الفرائض الإسلامية المختلفة مثل مواسم الحج والعمرة، وننشر لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج أحدث أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية بتعاملات اليوم، مثل سعر الريال في بنك مصر وبنك عودة والبنك الأهلي، أيضاً سعره في السوق السوداء، التي يتم تداول العملات الأجنبية المختلفة من خلالها شراء وبيع مقابل الجنية المصري.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنوك

يحافظ الجنية المصري على أسعار الصرف مقابل العملة السعودية بمختلف البنوك المصرية، بصورة متواصلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث أن أسعار الريال السعودي داخل البنوك المصرية لم تتجاوز حاجز الخمسة جنيهات، وجاء سعر الريال السعودي في البنوك كالتالي

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

تتراوح نسبة أسعار الريال السعودي اليوم من شراء وبيع مقابل الجنية المصري داخل السوق السوداء بين 4.42 جنيه للشراء، وللبيع 4.45 جنيه، وقد تختلف قيمة العملة السعودية تبعاً للأسعار المتداولة للمعاملة في النطاق الجغرافي.