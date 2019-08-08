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الأخضر بكام؟ .. سعر صرف العملة الخضراء اليوم الخميس 8/8/2019 مقابل الحنيه المصري | أسعار صرف مختلف العملات في البنوك المصرية

كتب Sara Aliفي آخر تحديث

سجل سعر صرف العملة الخضراء اليوم الخميس 08-8-2019 في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قيمة 16.52 للشراء وسجل سعر البيع 16.62، بينما سجل السعر في بنك قناة السويس 16.52 للشراء و16.62 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 16.52 جنيه، وللبيع 16.62 جنيه، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ومع تلك التقرير سوف نتعرف معاً على أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم، وماهي أعلى قيمة صرف له وماهو البنك المعلن ذلك، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.53
المصرف العربى الدولى
أقل سعر للبيع: 16.59
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
المصرف العربى الدولى16.5316.63أسبوع واحد
اتش اس بى سى HSBC16.5216.6216 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.5216.62يومين
بنك عودة16.5216.62يومين
بنك المشرق16.5216.62يومين
بنك الكويت الوطني NBK16.5216.62يومين
بنك الإستثمار العربي AIB16.5216.62يومين
بنك مصر إيران التنمية16.5216.62ساعتين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.5216.62يومين
بنك قناة السويس16.5216.6219 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.5116.61يومين
البنك الأهلي المصري16.5116.614 أيام
بنك مصر16.5116.614 أيام
بنك البركة16.5116.6124 ساعة
بنك التنمية الصناعية16.5116.614 أيام
البنك المصرى الخليجى16.5116.61يومين
البنك الزراعى المصرى16.5116.614 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.5016.603 أيام
البنك العقاري المصري العربي16.5016.60يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى16.5016.604 أيام
بنك بلوم16.5016.60يومين
كريدى أجريكول16.5016.604 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5016.6056 دقيقة
بنك التعمير والإسكان16.4916.593 أيام
المصرف المتحد16.4916.5924 ساعة
بنك الإسكندرية16.4916.5918 ساعة
البنك المركزى المصرى16.4916.6219 ساعة

سعر الريال السعودي اليوم

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.40024.4274
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.3854.4287
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.3854.4287
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.365564.42074
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB4.38454.4282
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.38934.4341
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.40374.4314

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم

العملة الأجنبيةالسعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي66.00 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي17.60 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي73.92 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي18.08 جنيه سوداني
سعر الريال القطري18.11 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني79.86 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري3.97 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي227.81 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني156.63 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني147.90 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي34.46 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي34.68 جنيه سوداني

أسعار باقي العملات اليوم

العملةشراءبيع
الدولار
45.0000
45.2250
الين الياباني
0.4240
0.4261
الجنيه الاسترليني
54.7512
55.0250
الفرنك السويسري
46.1179
46.3485
الدولار الكندي
33.8463
34.0155
كرونة السويدية
4.6944
4.7179
الكرونة النرويجية
5.0497
5.0749
الكرون الدنماركي
6.7606
6.7944
الدينار الكويتي
147.9290
148.6686
الريال السعودي
11.9981
12.0581
الدرهم الاماراتي
12.2526
12.3139
الريال القطري
12.3606
12.4224
الدينار البحريني
119.3951
119.9921
ريال عماني
116.9135
117.4981
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
61.1816
61.5060
الدولار الحسابي (مصر)
3.2500
3.2898
اليورو
50.4608
50.7131
XAR
2147.9239
2158.8234

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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