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الأخضر بكام ؟! .. تعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم السبت 27 – 7 – 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
الأخضر بكام ؟! .. تعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم السبت 27 – 7 – 2019
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس

تراجع الدولار الأمريكي في الأشهر الماضية بشكل كبير وملاحظ للغاية في مختلف البنوك المصرية ، والأسواق الاقتصادية المصرية ، ويقوم الكثير من الأشخاص في مصر أو على المستوى العالمي بالبحث عن طريق مواقع البحث المتعددة عن أدق أسعار الدولار الأمريكي ، ويرجع ذلك لكون الدولار واحد من أهم العملات الموجودة في السوق العالمي ، حيث يرتبط تحركه صعودًا أو هبوطًا بتطور واختلاف اسعار السلع والخامات في مصر ، ونقدم لك من خلال موقعنا أدق أسعار الدولار لليوم  السبت 27 يوليو 2019.

أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك العاملة بمصر

  • بنك البركة

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع

  • بنك التعمير والإسكان

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.554 جنيه مصري للشراء.

16.674 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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