الأخضر بكام ؟.. تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 حالة من الاستقرار والهدوء أمام الجنيه المصري ، وذلك في مختلف البنوك العاملة في مصر ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، ومن الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يعد العملة الأكثر هيمنة وسيطرة على العالم أجمع ، بل العملة الأمريكية هي العملة الأكثر قوة على المستوى الاقتصادي العالمي ، ويرجع ذلك لكون مختلف السلع التي يتم استيرادها يتم التعامل بها من خلال الدولار الأمريكي.

ويذكر أن سعر الدولار الأمريكي قد سجل في البنك الأهلي المصري عند 16.52جنيها في حالة الشراء ، وكذلك مبلغ 16.62 جنيها في حالة البيع، ليسجل الدولار الأسعار التالية:

​​​​​​​​​​​​​​أسعار الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس في البنوك المصرية​​​​​​​

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

​​​​​​​بنك الإسكندرية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

​​​​​​​بنك عودة

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.528 جنيه للشراء.

16.661 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.