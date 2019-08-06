الأخضر بكام ؟! .. سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة لليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

يشهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ خلال الفترة الماضية ، حيث امتدت حالة الاستقرار لأكثر من أسبوعين، واستقر سعر العملة الأمريكية في مختلف البنوك المصرية سواء الحكومة أو الخاصة مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2019 ، ويذكر أن سعر الدولار الأمريكي لم يتخطى حاجز 17 جنيه مصري لكل دولار أمريكي في مختلف البنوك المصرية.

ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يستمر استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، أو أن يستمر في الانخفاض وصولًا إلى 16 جنيه مصري مقابل كل دولار ، ومن هنا نتابع معكم بشكل مستمر من خلال موقع كلمة دوت أورج أدق الأسعار والتطورات الخاصة بالعملة الأمريكية في السوق الاقتصادي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك العاملة بمصر

البنك العقاري المصري العربي

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.478 جنيه للشراء.

16.597 جنيه للبيع.