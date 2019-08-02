الأخضر عامل كام؟! .. أسعار الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 2 – 8 – 2019 في البنوك المصرية

نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج تقرير فيما يتعلق بأدق وأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس 2019 ، ويأتي ذلك تلبية لرغبات الكثير من الأشخاص المهتمين بالبحث بشكل دوري عن أسعار صرف وتداول الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بمصر ، ويذكر أن الدولار الأمريكي كان قد شهد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الماضية.

​​​​​​​أسعار الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الخميس

بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

16.502 جنيهمصري للشراء.

16.624 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.