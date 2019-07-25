شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر استقرار ملحوظ، وقد ارتفع الدولار منذ عام 2011 إلى مستويات فائقة وغير مسبوقة، وزاد الطلب على الدولار الأمريكي وقل العرض فأدى ذلك إلى حدوث حالة من النشاط الكبير داخل السوق السوداء، كما أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى حدوث ارتفاع هائل في سعر الدولار لما يقرب من 25 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجلت الورقة الخضراء في السوق السوداء استقراراً في المتوسطات السعرية لما يقرب من 6 أشهر، كما أن لقانون العرض والطلب التحكم في سعر الدولار الأمريكي بالسوق المصري، السوق السوداء، البنوك، ويرجع السبب وراء استقرار سعر الدولار إلى استقرار سعره في سوق المصرف المصري والمركزي، وأيضاً ارتفاع الاحتياطي النقدي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقرار سعر العملة الخضراء داخل السوق المصري والبنوك، ونقدم لكم متابعينا من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في أكثر من 20 بنك، في الجدول المفصل كالتالي

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع بنك البركة 16.57 16.67 بنك اتش اس بى سى HSBC 16.56 16.66 بنك المشرق 16.56 16.66 البنك المصري الخليجي 16.56 16.66 بنك الإسكندرية 16.56 16.66 البنك الأهلي اليوناني 16.55 16.65 كريدي أجريكول 16.56 16.66 بنك مصر إيران التنمية 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 بنك بلوم 16.56 16.66 بنك المصرف المتحد 16.55 16.65 بنك التنمية الصناعية 16.55 16.65 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.55 16.65 بنك الكويت الوطني NBK 16.55 16.65 بنك مصر 16.55 16.65 البنك الأهلي المصري 16.55 16.65 البنك التجاري الدولي (CIB) 16.55 16.65 بنك عودة 16.55 16.65 المصرف العربي الدولي 16.55 16.65 بنك الإستثمار العربي AIB 16.55 16.65 البنك المركزي المصري 16.54 16.66

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تتم التعاملات الرسمية في الدولة بسعر الدولار الأمريكي، الذي يقوم بتحديده البنك المركزي المصري، وقد سجلت اليوم سعر الورقة الخضراء بالمركزي، 16.54 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.