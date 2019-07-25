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الأخضر عامل كام.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 25\7\2019 في البنوك

كتب مها ماجدفي آخر تحديث
الأخضر عامل كام.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 25\7\2019 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر استقرار ملحوظ، وقد ارتفع الدولار منذ عام 2011 إلى مستويات فائقة وغير مسبوقة، وزاد الطلب على الدولار الأمريكي وقل العرض فأدى ذلك إلى حدوث حالة من النشاط الكبير داخل السوق السوداء، كما أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى حدوث ارتفاع هائل في سعر الدولار لما يقرب من 25 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجلت الورقة الخضراء في السوق السوداء استقراراً في المتوسطات السعرية لما يقرب من 6 أشهر، كما أن لقانون العرض والطلب التحكم في سعر الدولار الأمريكي بالسوق المصري، السوق السوداء، البنوك، ويرجع السبب وراء استقرار سعر الدولار إلى استقرار سعره في سوق المصرف المصري والمركزي، وأيضاً ارتفاع الاحتياطي النقدي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقرار سعر العملة الخضراء داخل السوق المصري والبنوك، ونقدم لكم متابعينا من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في أكثر من 20 بنك، في الجدول المفصل كالتالي

اسم البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك البركة16.5716.67
بنك اتش اس بى سى HSBC16.5616.66
بنك المشرق16.5616.66
البنك المصري الخليجي16.5616.66
بنك الإسكندرية16.5616.66
البنك الأهلي اليوناني16.5516.65
كريدي أجريكول16.5616.66
بنك مصر إيران التنمية16.5616.66
البنك العربي الأفريقي الدولي16.5616.66
بنك بلوم16.5616.66
بنك المصرف المتحد16.5516.65
بنك التنمية الصناعية16.5516.65
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)16.5516.65
بنك الكويت الوطني NBK16.5516.65
بنك مصر16.5516.65
البنك الأهلي المصري16.5516.65
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5516.65
بنك عودة16.5516.65
المصرف العربي الدولي16.5516.65
بنك الإستثمار العربي AIB16.5516.65
البنك المركزي المصري16.5416.66

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تتم التعاملات الرسمية في الدولة بسعر الدولار الأمريكي، الذي يقوم بتحديده البنك المركزي المصري، وقد سجلت اليوم سعر الورقة الخضراء بالمركزي، 16.54 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

مها ماجد

كاتبة لدى موقع كلمة، حاصلة على ليسانس أداب فرنساوي، أهوى كتابة الأخبار الفنية والعمل بالإنترنت إلى جانب عملي بالتدريس.

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