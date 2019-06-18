الأسواق المصرية تشهد استقرار أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

يبحث الكثير من الأشخاص بشكل مستمر على أحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق المصرية، وقد جاء ذلك بعد أن شهدت الأسواق في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وجاءت تلك الزيادة بين 180 جنيه وحتى 250 جنيه فى الطن الواحد، وقد حدث ذلك بعد قيام الدولة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت.

استقرار أسعار الحديد

ويذكر أن الحديد قد تعرض لمجموعة من الانخفاضات المتتالية، فنجد أن طن الحديد قد انخفض سعره لما يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، وقد حدث ذلك بسبب انخفاض أسعار خام البيليت على المستوى العالمي، فقد وصل سعره إلى 410 دولار للطن الواحد، بينما قد ارتفع 7 دولارات للطن فقط في الفترة الأخيرة.

ارتفاع أسعار الأسمنت

كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت الأبيض بقدر 200 جنيه للطن، كما ارتفعت أيضًا أسعار الأسمنت الأسود بمقدار يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيه فى الطن الواحد، هذا بعد أن ساد انخفاض واستقرار أسعار الأسمنت لفترة.

ويذكر أيضًا انخفاض أسعار الأسمنت المقاوم إلى ما 50 إلى 70 جنيه، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أسعار الأسمنت والحديد يختلف ما بين منطقة إلى أخرى، حسب العرض والطلب، هذا بالإضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء