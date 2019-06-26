الأصفر يتراجع بشكل مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2019 في مصر والسعودية

على عكس المتوقع شهد سعر الذهب اليوم انخفاض كبير بنحو 6 جنيهات على مستوي كافة أعيرة الذهب، وذلك عقب عدة ارتفاعات تاريخية في أسعار الذهب الأيام القليلة الماضية، الجدير بالذكر أن سعر أوقية الذهب في تعاملات أمس الثلاثاء قد زادت بنحو 25 دولار في يوم واحد، ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء سجلت أسعار الذهب اليوم تراجع بشكل كبير عقب إنخفاض أوقية الذهب بنحو أكثر من 24 دولار، ليُسجل عيار 21 الأبرز في محلات الصاغة بنحو 653 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ويرجع أبرز انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد التلميحات من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض سعر الفائدة، وارتفع سعر الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، مما دفع عدد كبير من المستثمرين للإستفادة من ارتفاع الذهب وجني الأرباح، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في تراجع قيمة أوقية الذهب اليوم، وقد سجل الجنيه الذهب في أحدث تعاملات بمصر بنحو 5224 جنيه.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة بمصر بنحو 6 جنيهات على كافة أعيرة الذهب، ليُسجل عيار 18 الأكثر طلباً خاصةً من محافظتي القاهرة والإسكندرية بنحو 560 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية في أحد تعاملات لها 1406 دولار.

الوحدة السعر بالجنيه المصري لكل جرام عيار 24 747 عيار 21 653 عيار 18 560 الجنيه الذهب 5224 أوقية الذهب 1406 دولار

أسعار الذهب في الجدول السابق غير شاملة قيمة المصنعية التي تختلف طبقاً لعدة عوامل من ضمنها ماركة الذهب وحجم المشغولات وليس لها قيمة ثابته إطلاقاً وقد تشهد تفاوت في مختلف محلات الصاغة بفروق بسيطة للغاية، تكاد لا تتخطي حاجز ال 100 قرش.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية عقب انخفاض قيمة الأوقية عالمياً، وسجلت أوقية الذهب وفق أخر تقارير في السعودية مقابل الريال السعودي بنحو 5281 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 1189 ريال، وتراجع عيار 21 ليُسجل الآن 148.59 ريال، وإليكم جدول سعر الذهب اليوم في السعودية.

ونتابع معكم على مدار اليوم أسعار الذهب في مصر والسعودية والتي أصبح كل مواطن يسعي لمعرفتها بشكل يومي تزامناً مع التغييرات التي أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر من وقت لأخر، تحديداً بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم على واردات المكسيك وغيرها من المؤثرات التي أصبحت تُحدد قيمة أوقية الذهب عالمياً.