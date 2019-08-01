الأصفر يتراجع سبع جنيهات..سعر الذهب اليوم الخميس في مصر و السعوديه

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد هبوط طفيف عن تعاملات يوم أمسٍ، حيث يشهد سعر الذهب إرتفاعاً كبيراً هذا الشهر حيث تكثر الأعراس بين العيد الصغير و العيد الكبير و يقبل معظم الشباب على شراء الشبكة فيزيد الطلب على محلات الصاغه مما يؤدي الى إرتفاع اسعار الذهب، و الجدير بالذكر أن أسعار الذهب هذا الأسبوع للعيار 24 تتراوح من 761 الى 751 بتفاوت مقدارة عشرة جنيهات للجرام و كذلك بالنسبة لباقي الأعيرة .

سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس بعد تراجع كبير مقداره سبعة جنيهات في عيار 24 ويتفاوت الى خمسه جنيهات لباقي الأعيرة، حيث بلغ سعر عيار ال24 سعرا متفاوتاً من 741 ل 743 جنيهاً مصرياً، حيث سجل سعر عيار 24 يوم أمسٍ من 748 الى 750 جنيهاً، كما بلغ سعر الذهب عيار 21 من 648 الى 650، بعدما سجل أمس سعراً من 642 الى 644 جنيهاً، وفي الجدول التالي نقدم لكم سعر الذهب لحظة بلحظة فور تغيير السعر على مدار اليوم .

سعر الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب في السعوديه اليوم الخميس إنخفاضاً أيضاً فقد سجل عيار 24: 169.71 ريال للجرام كما سجل عيار 21 مبلغ 148.50 ريال،وسجل عيار 18 سعرا يساوي 127.28 ريال للجرام،كما سجل سعرا لعيار 14 مقداره 99.00 ريال، و سجلت الأوقية سعر 5,278 ريال سعودي، كما بلغ سعر كيلو الذهب 169,709 ريال سعودياً.

و شهد سعر الذهب في السعودية إنخفاضاً مقدارة ريال و30 هلله عن يوم أمسٍ .