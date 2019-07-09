الأصفر يتراجع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-7-2019 بمصر والسعودية

تراجع سعر الذهب اليوم مع تعاملات الثلاثاء عقب تراجع الأوقية بنحو 18 دولار مقارنة بسعر الأوقية في تعاملات أمس الإثنين، لتتراجع كافة أعيرة الذهب في مصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في تعاملات أمس قد ارتفعت بنحو 3 جنيهات للجرام، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية عدد من التغييرات الكثيرة ما بين ارتفاع وانخفاض تزامناً مع قيمة الأوقية عالمياً.

سعر الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر في تعاملات الثلاثاء بقيمة 7 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 الأبرز في محافظات الوجه البحري والقبلي بنحو 639 جنيه للجرام الواحد، وسجل الجنيه الذهب تراجع بنحو أكثر من 56 جنيه، ليُسجل وفق أحدث تقارير بمحلات الصاغة 5112 جنيه، علماً بأن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من فئة عيار 21.

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 24 730 عيار 21 639 عيار 18 547 الجنيه الذهب 5112 أوقية الذهب 1387 دولار

أسعار الذهب في الجدول السابق لكل جرام وبدون قيمة المصنعية، وقد تختلف من صائغ لأخر بنحو جنيه أو إثنين.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية ليُسجل عيار 21 وفق أحدث تقارير 167.65 ريال بدلاً من 168.01 ريال سعودي في تعاملات أمس الإثنين، وسجل الجنيه الذهب مقابل الريال 1174 ريال، وسجل عيار 24 مقابل الدولار الأمريكي 167.65 دولار للجرام.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 167.65 44.70 عيار 22 153.68 40.97 عيار 21 146.70 39.11 عيار 18 125.74 33.52 الجنيه الذهب 1174 312.89 أوقية الذهب 5214 1390 كيلو الذهب 167.650 44.698

وسجل متوسط سعر عيار 14 للجرام بنحو 97.80 ريال، بينما سجل عيار 12 بقيمة 83.83 ريال للجرام الواحد، الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر والسعودية قد شهدوا خلال الأيام القليلة الماضية عدد كبير من الإضطرابات نتيجة لإختلاف سعر الأوقية عالمياً، ونتابع معكم الأسعار على مدار اليوم ونرصد لكم أحدث التقارير لحظة بلحظة.