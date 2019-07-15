الأصفر يستقر.. اعرف سعر الذهب اليوم الاثنين 15-7-2019 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم استقرارً نسبياً في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وكانت أسعار الذهب يوم أمس شهدت استقراراً أيضاً عقب ارتفاعها في تعاملات يوم أمس الأول السبت، سعر المعدن الأصفر يهتم به الكثير من المدخرين أو المقبلين على الزواج على حد سواء ويشهد سعر الذهب تغيرات وتذبذبات كثيرة وذلك ناجم عن تغير سعر أوقية الذهب عالمياً ما بين الهبوط تارة والصعود تارةً أخرى، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر سعر 652 جنيه للجرام فيما سجل عيار 18 سعر 559 جنيه للجرام، ووصل سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1,417 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم بمصر في بداية التعاملات، يتأثر سعر الذهب بكثير من العوامل منها سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري، حيث أن الدولار له الأثر الكبير على أسعار العديد من المنتجات، ولاشك أيضاً أن سعر أوقية الذهب عالمياَ، الذي ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة له العامل الأكبر في التأثير على أسعار الذهب، ويعتبر سوق الذهب الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين حول العالم في ظل الظروف التجارية الصعبة التي يمر بها الجميع وخاصة الدول التجارية الكبرى.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي سعر عيار 24 746 44.92$ سعر عيار 21 652 39.30$ سعر عيار 18 559 33.7$ سعر الجنيه الذهب 5303 319.21$ سعر أوقية الذهب 23,103 1,417 $

تعرفنا من خلال الجدول السابق على سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي، وفي باقي الأسعار سجل جرام الذهب عيار 22 سعر 685.53 جنيه، بينما سجل عيار 14 شعر 436.24 جنيه مصري، فيما سجل عيار 12 سعر 373.92 جنيه مصري، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى 5235 جنيه.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

ننوه أن أسعار الذهب في محلات الصاغة تلك بدون إضافة قيمة المصنعية، وتختلف قيمة المصنعية حسب نوع عيار الذهب، كما تختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر ولكن لاتتعدى قيمة المصنعية 65 جنيهاً، حيث أن قيمة المصنعية تكون من 7% إلى 10% من سعر عيار الذهب المراد شراءه.

الوحدة السعر بالجنية المصري عيار 24 743 إلى 745 عيار 21 650 إلى 652 عيار 18 557 إلى 559 الجنيه الذهب 5,200 إلى 5,216 أوقية الذهب 23,103 إلى 23,174

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 681 إلى 683 جنيه، وتراوح سعر عيار 14 ما بين 433 إلى 435 جنيه، فيما تراوح سعر عيار 12 ما بين 371 إلى 373 جنيهاً للجرام، وحقق كيلو الذهب في محلات الصاغة سعر ما بين 742,857 إلى 745,143 جنيه.