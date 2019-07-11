الأصفر يواصل ارتفاعه.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 11-7-2019 في مصر والسعودية

واصل سعر الذهب اليوم الخميس ارتفاعه عقب ارتفاع أسعار الذهب في مصر أمس في بداية التعاملات بقيمة 6 جنيهات على الجرام، وفي التعاملات المسائية سجلت زيادة جديدة قدرها 5 جنيهات على كافة أعيرة الذهب، ليصل قيمة ارتفاع الذهب أمس بنحو 11 جنيه، وفي تعاملات اليوم الخميس ارتفعت أسعار الذهب من جديد بقيمة 4 جنيهات وفق تقارير محلات الصاغة، بعد أن بلغت قيمة الأوقية 1421 دولار.

سعر الذهب اليوم

عقب ارتفاع الأوقية في تعاملات الخميس سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 للجرام بنحو 654 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 5232 جنيه في أحدث تعاملات، علماً بأن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21، وسجل عيار 18 الأكثر تداولاً في القاهرة والإسكندرية بقيمة 560 جنيه مقابل الجرام الواحد.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 745 عيار 21 654 عيار 18 560 الجنيه الذهب 5232 أوقية الذهب 1421 دولار

مع مراعاه أن جدول أسعار الذهب السابق لا يشمل قيمة المصنعية، والتي تختلف طبقاً لحجم المشغولات وماركة الذهب، ولا يوجد قيمة ثابته للمصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تحركت أسعار الذهب في السعودية مقارنةً بتعاملات أمس، حيث سجل متوسط الأوقية مقابل الريال السعودي 5331 ريال، بينما سجل متوسط سعر الأوقية مقابل الدولار 1422 دولار، وسجل عيار 18 للجرام 128.85 ريال مقابل 128.33 ريال في تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل عيار 21 مقابل الجرام 150.01 ريال، وسجل الجنيه الذهب ارتفاع جديد ليُسجل الآن 1200 ريال بدلاً من 1193 في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ونتابع معكم أسعار الذهب في كل من مصر والسعودية وحتى نهاية التعاملات اليومية بدون قيمة المصنعية.