الأصفر يواصل ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة 21-6-2019 في مصر والسعودية

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعه لليوم الثانى على التوالي عقب ارتفاع الأوقية مساء أمس الأربعاء بنحو 36 دولار، وسجلت الأوقية في تعاملات اليوم الجمعة ارتفاع جديد، حيث تخطت قيمة أوقية الذهب حاجز 1400 دولار للمرة الأولي منذ سبتمبر 2013، ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية خاصةً مع التغييرات التي أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر من يوم لأخر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات الجمعة بنحو 3 جينهات عقب ارتفاع أوقية الذهب إلي 1395 دولار، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعاً في محلات الصاغة بمصر بنحو 648 جنيه مقابل الجرام، وارتفع الجنيه الذهب عن تعاملات أمس أكثر من 24 جنيه ليُسجل الجنيه الذهب الآن 5184 جنيه، وبلغ عيار 24 للجرام بنحو 740 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد بنحو أكثر من 3 جنيهات لجميع أعيرة الذهب، حيث ارتفع عيار 18 في مصر ليُسجل الآن 555 جنيه للجرام، ونتابع معكم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون المصنعية، وقد تشهد الأسعار تفاوت قليلة من مكان لأخر.

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الوحدة السعر للجرام بالجنيه عيار 24 740 عيار 21 648 عيار 18 555 الجنيه الذهب 5184 أوقية الذهب 1395 دولار

جديراً بالذكر بأن أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت عقب تلميحات البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، الأمر الذي زاد على طلب المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف على مستوي أعيرة الذهب، جيث سجل متوسط سعر الأوقية بنحو 5218 ريال، وبالدولار الأمريكي سجلت الأوقية 1391 دولار، ليُسجل عيار 21 للجرام 146.81 ريال، وسجل عيار 18 مقابل الجرام بنحو 125.84 ريال، وسجل الجنيه الذهب في المملكة مقابل الريال 1174، وإليكم كافة أسعار الذهب في السعودية مُحدثة الآن.

الوحدة السعر للجرام بالريال السعودي السعر للجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 167.78 44.73 عيار 22 153.80 41.01 عيار 21 146.81 39.14 عيار 18 125.84 33.55 الجنيه الذهب 1174 313.14

وسجل عيار 14 للجرام بنحو 97.87 ريال، بينما سجل عيار 12 بالريال السعودي 83.89 للجرام، ونتابع معكم على مدار اليوم الجمعة سعر الذهب في مصر والسعودية ورصد أحدث أسعار الذهب.