الأصفر يواصل تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس 27-6-2019 بمصر والسعودية

سعر الذهب اليوم واصل انخفاضه لليوم الثاني على التوالي بنحو جنيهان للجرام الواحد، وذلك عقب انخفاضة في تعاملات أمس الأربعاء بنحو 6 جنيهات، ومع تعاملات اليوم الخميس انخفضت الأوقية من جديد عالمياً بنحو 3 دولارات، لتُسجل الأوقية في أحدث تعاملات لها في محلات الصاغة 1403 دولار، وسجل عيار 21 الأبرز في محافظات الوجه القبلي والبحري بنحو 648 جنيه لكل جرام.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية عقب انخفاض الأوقية، وفي محلات الصاغة بمصر انخفضت بحوالي جنيهان على مستوي كافة أعيرة الذهب، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بنحو 5184 جنيه بدلاً من 5224 في تعاملات أمس الأربعاء، ومع التذبذبات التي أصبحت تشهدها المعدن الأصفر أصبح الإقبال على معرفة سعر الذهب اليوم كبير.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهان للجرام الواحد، وسجل عيار 18 في أحدث تعاملات له في مصر 555 جنيه للجرام مقابل الجرام الواحد، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد قد انخفضت منذ تعاملات أمس بعد أن وصلت لأعلي مستوي لها خلال الأيام القليلة الماضية، وإليكم أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم بدون قيمة المصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه المصري لكل جرام عيار 24 740 عيار 21 648 عيار 18 555 الجنيه الذهب 5184 أوقية الذهب 1403 دولار

لا يتم إضافة قيمة المصنعية للأسعار في الجدول السابق خاصةً وأنها تخضع لعدة عوامل رئيسية أبرزها حجم المشغولات وماركة الذهب المُباع، وقد تتفاوت الأسعار من محل صائغ لأخر.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية انخفاض جديد ليُسجل عيار 21 الآن 148.41 ريال مقابل الجرام الواحد، وسجل عيار 24 للجرام 169.61 ريال في أحدث تعاملات في محلات الصاغة، وسجلت أوقية الذهب الذهب 5275 ريال وبالدولار الأمريكي 1406 دولار، وإليكم سعر الذهب اليوم في السعودية الآن.

ويتم تحديث أسعار الذهب في كل من مصر والسعودية على مدار اليوم حالة وجود تغييرات جديدة طرأت على المعدن الأصفر عالمياً، ومع صعود الدولار عالمياً من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب انخفاض خلال الأيام القادمة، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل عبر موقع كلمة دوت أورج.