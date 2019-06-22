الأصفر يواصل جنونه.. سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2019 بمصر والسعودية

سعر الذهب اليوم السبت عاود من جديد ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي بنحو جنيهان للجرام عقب ارتفاع أوقية الذهب بنحو 4 دولارات مقارنة بسعر الأوقية في تعاملات أمس الجمعة، الجدير بالذكر أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة لزيادة الطلب على المعدن الأصفر بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي بخفض قيمة الفائدة قريباً، الأمر الذي إنعكس أيضاً على سعر الدولار اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر طلباً في مصر بنحو 650 جنيه مقابل الجرام.

أسعار الذهب اليوم

جنيهان زيادة في أسعار الذهب اليوم بعد إرتفاع الأوقية 4 دولارات، حيث سجلت الأوقية في أحدث تعاملات لها الآن 1399 دولار، وقد حقق سعر الذهب في مصر رقم قياسي جديد خاصةً وأن سعر الذهب في محلات الصاغة الآن هو أعلى مستوي له منذ فبراير الماضي 2019، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 زيادة جديدة بنحو 24 جنيه ليُسجل الآن وفق تقارير محلات الصاغة بمصر 5208 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر شهد تذبذبات كثيرة خلال الفترات الماضية لعدة أسباب من بينها الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وكذلك قرار ترامب مؤخراً بفرض رسوم على المكسيك، وقريباً بسبب تلميحات الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة، كل هذه الأمور ساعدت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وخلال أحدث تقارير بمحلات الصاغة سجل عيار 18 بنحو 557 جنيه للجرام.

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سعر الدولار اليوم السبت 22-6-2019 في كل البنوك مقابل الجنيه.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 743 عيار 21 650 عيار 18 557 الجنيه الذهب 5208 أوقية الذهب 1339 دولار

كافة أسعار الذهب المعروضة في الجدول السابق هي ضمن أحدث تقرير لمحلات الصاغة غير شاملة قيمة المصنعية التي تُحدد وفق ماركة الذهب وحجم المشغولات.

سعر الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية مقارنة بأسعار أمس الجمعة، حيث سجل عيار 21 مقابل الريال السعودي 147.71 للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 1182 ريال، وسجلت الأوقية مقابل الريال 5250 ريال وبالدولار الأمريكي 1400 دولار، وإليكم جدول أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت.

ومع التغييرات التي أصبحت تشهدها أسعار الذهب في مصر والسعودية، نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج أسعار الذهب لحظة بلحظة ورصد كافة أسعار أعيرة الذهب بدون قيمة المصنعية وفق أخر تقارير على مدار اليوم وحتى نهاية التعاملات.