الأصفر يُعاود الإرتفاع مرة أخرى.. إعرف أسعار الذهب اليوم الإثنين المُوافق 9/9/2019 في مصر و السعودية
أسعار الذهب اليوم الإثنين المُوافق 9/9/2019 في مصر و السعودية حيث يُعاود الذهب الصعود مرة أخرى بعد الهبوط الحاد الذي حدث له مطلع الأسبوع الحالي يومي 7 و 8 من شهر سبتمبر، حيث قد وصل سعر الجرام عيار 24 الى 792 جنيهاً كما وصل جرام الذهب عيار 21 الى 726 جنيهاً، و سوف نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم بالمصنعية و بدون المصنعية .
سعر الذهب في الأسواق المصرية
سعر الذهب في مصر بدون مصنعية .
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|793 إلى 795
|عيار 22
|727 إلى 729
|عيار 21
|694 إلى 696
|عيار 18
|595 إلى 597
|عيار 14
|463 إلى 464
|عيار 12
|397 إلى 398
|الاونصة
|24,667 إلى 24,738
|الجنيه الذهب
|5,552 إلى 5,568
|الكيلو
|793,143 إلى 795,429
سعر الذهب في مصر بالمصنعيه كمتوسط لأسعار السوق المحلي للذهب .
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|795.69 جنيه
|48.69
|سعر الذهب عيار 22
|729.39 جنيه
|44.63
|سعر الذهب عيار 21
|696.24 جنيه
|42.61
|سعر الذهب عيار 18
|596.78 جنيه
|36.52
|سعر الذهب عيار 14
|464.15 جنيه
|28.40
|سعر الذهب عيار 12
|397.84 جنيه
|24.35
|سعر الذهب عيار 9
|298.38 جنيه
|18.26
|سعر أوقية الذهب
|24,746 جنيه
|1,514
|سعر الجنيه الذهب
|5,570 جنيه
|340.85
|سعر الكيلو الذهب
|795,689 جنيه
|48,691
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|الذهب عيار 24
|182.63 ريال
|48.69
|الذهب عيار 22
|167.41 ريال
|44.63
|الذهب عيار 21
|159.80 ريال
|42.61
|الذهب عيار 18
|136.97 ريال
|36.52
|الذهب عيار 14
|106.53 ريال
|28.40
|الذهب عيار 12
|91.31 ريال
|24.35
|أوقية الذهب
|5,680 ريال
|1,514
|جنيه الذهب
|1,278 ريال
|340.85
|الكيلو الذهب
|182,627 ريال
|48,691
حيث يتذبذب سعر الذهب على مدار هذا الاسبوع هبوطاً وصعوداً .