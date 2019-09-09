الأصفر يُعاود الإرتفاع مرة أخرى.. إعرف أسعار الذهب اليوم الإثنين المُوافق 9/9/2019 في مصر و السعودية







أسعار الذهب اليوم الإثنين المُوافق 9/9/2019 في مصر و السعودية حيث يُعاود الذهب الصعود مرة أخرى بعد الهبوط الحاد الذي حدث له مطلع الأسبوع الحالي يومي 7 و 8 من شهر سبتمبر، حيث قد وصل سعر الجرام عيار 24 الى 792 جنيهاً كما وصل جرام الذهب عيار 21 الى 726 جنيهاً، و سوف نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم بالمصنعية و بدون المصنعية .







سعر الذهب في الأسواق المصرية

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية .







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 793 إلى 795 عيار 22 727 إلى 729 عيار 21 694 إلى 696 عيار 18 595 إلى 597 عيار 14 463 إلى 464 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24,667 إلى 24,738 الجنيه الذهب 5,552 إلى 5,568 الكيلو 793,143 إلى 795,429

سعر الذهب في مصر بالمصنعيه كمتوسط لأسعار السوق المحلي للذهب .







الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 795.69 جنيه 48.69 سعر الذهب عيار 22 729.39 جنيه 44.63 سعر الذهب عيار 21 696.24 جنيه 42.61 سعر الذهب عيار 18 596.78 جنيه 36.52 سعر الذهب عيار 14 464.15 جنيه 28.40 سعر الذهب عيار 12 397.84 جنيه 24.35 سعر الذهب عيار 9 298.38 جنيه 18.26 سعر أوقية الذهب 24,746 جنيه 1,514 سعر الجنيه الذهب 5,570 جنيه 340.85 سعر الكيلو الذهب 795,689 جنيه 48,691

سعر الذهب في السعودية







الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي الذهب عيار 24 182.63 ريال 48.69 الذهب عيار 22 167.41 ريال 44.63 الذهب عيار 21 159.80 ريال 42.61 الذهب عيار 18 136.97 ريال 36.52 الذهب عيار 14 106.53 ريال 28.40 الذهب عيار 12 91.31 ريال 24.35 أوقية الذهب 5,680 ريال 1,514 جنيه الذهب 1,278 ريال 340.85 الكيلو الذهب 182,627 ريال 48,691

حيث يتذبذب سعر الذهب على مدار هذا الاسبوع هبوطاً وصعوداً .