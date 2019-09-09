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سعر الذهب قي مصر
سعر الذهب اليوم
أخبار إقتصادية

الأصفر يُعاود الإرتفاع مرة أخرى.. إعرف أسعار الذهب اليوم الإثنين المُوافق 9/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0


أسعار الذهب اليوم الإثنين المُوافق 9/9/2019 في مصر و السعودية حيث يُعاود الذهب الصعود مرة أخرى بعد الهبوط الحاد الذي حدث له مطلع الأسبوع الحالي يومي 7 و 8 من شهر سبتمبر، حيث قد وصل سعر الجرام عيار 24 الى 792 جنيهاً كما وصل جرام الذهب عيار 21 الى 726 جنيهاً، و سوف نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم بالمصنعية و بدون المصنعية .



سعر الذهب في الأسواق المصرية

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية .



الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24793 إلى 795
عيار 22727 إلى 729
عيار 21694 إلى 696
عيار 18595 إلى 597
عيار 14463 إلى 464
عيار 12397 إلى 398
الاونصة24,667 إلى 24,738
الجنيه الذهب5,552 إلى 5,568
الكيلو793,143 إلى 795,429

سعر الذهب في مصر بالمصنعيه كمتوسط لأسعار السوق المحلي للذهب .



الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24795.69 جنيه48.69
سعر الذهب عيار 22729.39 جنيه44.63
سعر الذهب عيار 21696.24 جنيه42.61
سعر الذهب عيار 18596.78 جنيه36.52
سعر الذهب عيار 14464.15 جنيه28.40
سعر الذهب عيار 12397.84 جنيه24.35
سعر الذهب عيار 9298.38 جنيه18.26
سعر أوقية الذهب24,746 جنيه1,514
سعر الجنيه الذهب5,570 جنيه340.85
سعر الكيلو الذهب795,689 جنيه48,691

سعر الذهب في السعودية



الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
 الذهب عيار 24182.63 ريال48.69
 الذهب عيار 22167.41 ريال44.63
 الذهب عيار 21159.80 ريال42.61
 الذهب عيار 18136.97 ريال36.52
 الذهب عيار 14106.53 ريال28.40
 الذهب عيار 1291.31 ريال24.35
 أوقية الذهب5,680 ريال1,514
 جنيه الذهب1,278 ريال340.85
الكيلو الذهب182,627 ريال48,691

حيث يتذبذب سعر الذهب على مدار هذا الاسبوع هبوطاً وصعوداً .



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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