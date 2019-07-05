بدأت المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد والمحافظة الأولى التي بدأ العمل فيها بالمنظومة الجديدة هي محافظة بورسعيد التي هنأ محافظها المواطنين البورسعيديين ومواطني مصر كافة ببدء المنظومة الجديدة في المحافظة وبعد ذلك في كل محافظات مصر.

ما هي الأوراق المطلوبة للاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد؟

قال دكتور محمود سعيد، مدير عام التأمين الصحي فرع بورسعيد إن الأوراق المطلوبة للتسجيل في المنظومة بسيطة جداً وتتضمن فقط بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأطفال، ويتم تسجيل الأسرة بالكامل في ملف واحد.

وأضاف “سعيد” أنه بمجرد تقديم الأسرة الأوراق المطلوبة يتم إجراء كشف طبي وفحص شامل لجميع الأفراد لمعرفة حالتهم الطبية وتسجيل أي معلومات مهمة.

وأشار مدير فرع بورسعيد للتأمين الصحي إلى أن اليوم هو بداية مرحلة التسجيل في المنظومة لكل سكان بورسعيد، المحافظة التي اختيرت لتُطبّق فيها التجربة الأولى.

يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تقول الحكومة إنه حل أفضل النظام الصحي في مصر، وتسعى الحكومة لتعميم التجربة في كل محافظات الجمهورية بعد معرفة نتائجها في محافظة بورسعيد.

وسنوافيكم بتفاصيل التجربة البورسعيدية في نظام التأمين الصحي الشامل بإذن الله تعالى في مقالات منفصلة بعد فترة من التجربة العملية التي بدأت فعلياً اليوم، ونأمل في تحقق الخير لكل المصريين بفضل الله تعالى.