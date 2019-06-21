الإسترلينى بـ 21.09 جنيه.. أسعار العملات اليوم الجمعة 21-6-2019 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات اليوم في مصر استقرار تام عقب حالة من التراجع في تعاملات أمس مقابل الجنيه المصري، وعلى رأسهم الدولار الأمريكي الذي انخفض في تعاملات أمس الخميس بنحو 4 قروش، ليُسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع، وشهد سعر اليورو في مصر تباين في معظم البنوك أمس، ليستقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة عند 18.72 جنيه للشراء مقابل 18.96 للبيع.

أسعار العملات في مصر

أسعار العملات في مصر أحد أبرز إهتمامات كل مواطن في مصر، خاصةً بعد تعويم الجنيه منذ نوفمبر 2016 وترك أسعار العملات مقابل الجنيه تُحدد وفق حالة العرض والطلب في المقام الأول، وانخفض متوسط سعر الريال السعودي في البنوك أمس بنحو قرشين، ليُسجل الآن 4.42 للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، ونتابع معكم على مدار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج أسعار العملات مقابل الجنيه.

أسعار العملات اليوم

سجلت كافة أسعار العملات اليوم استقرار بعد تباينات في مختلف العملات أمس الخميس، حيث استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك للشراء بنحو 4.52 جنيه مقابل 4.57 للبيع، وسجل متوسط الاسترليني للشراء 21.09 جنيه مقابل 21.37 للبيع، وإليكم أحدث أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري.

ونتابع معكم أسعار العملات اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تشهد كافة أسعار العملات استقرار دون وجود أي تغييرات جديدة، تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك لحين عودة عمل البنوك من جديد وبدء التعاملات يوم الأحد القادم.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر والأهلي المصري للشراء 16.65 مقابل 16.75 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.71 جنيه، بينما سجل التجاري الدولي CIB أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بنحو 16.74 جنيه.

قد يهمك

سعر الدولار اليوم الجمعة في جميع بنوك مصر.

وسجل الدولار في كل من بنك عودة، المصري الخليجي، بنك البركة، التعمير والإسكان للشراء 16.65 جنيه مقابل 16.75 للبيع.

سعر اليورو اليوم

يُقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو مقارنة بسعر اليورو اليوم الجمعة في باقي البنوك عند 18.76 جنيه للشراء، بينما سجل كريدي أجريكول أقل سعر لبيع اليورو بنحو 18.93 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.69 للشراء مقابل 18.94 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد الآن 18.68 للشراء مقابل 18.93 جنيه للبيع.