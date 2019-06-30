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الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440
أخبار المقطوعه..كيف اعرف متى تنزل المقطوعه
الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت اورج من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة ،حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة ، حيث يتم صرف مساعدة المقطوعة لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط والتي لاتستطيع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة والتي تمر بهم ، وقد ورفعت الحكومة السعودية الدعم عن العديد من السلع خلال الشهور الأخيرة ، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة من اجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2020 .

صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشف مصدر مقرب في وزارة العمل في السعودية على أنه لا يوجد إى موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد كشف المصدر ذاته على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة لشهر ذي القعدة في الرابع من شهر يوليو الموافق 1-11-1440 ، بينما يتم صرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس ، ولم تحدد وزارة العمل إى موعد رسمي إلى الان .

شروط  مساعدة المقطوعة

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

نرصد لكم في ختام هذا المقال رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية، وتسعى الوزارة بشكل دورى إلى تقديم كل ما هو جديد في خدمة مصلحة المواطن السعودي  ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا  

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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