الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت اورج من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة ،حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة ، حيث يتم صرف مساعدة المقطوعة لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط والتي لاتستطيع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة والتي تمر بهم ، وقد ورفعت الحكومة السعودية الدعم عن العديد من السلع خلال الشهور الأخيرة ، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة من اجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2020 .
صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعيكشف مصدر مقرب في وزارة العمل في السعودية على أنه لا يوجد إى موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد كشف المصدر ذاته على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة لشهر ذي القعدة في الرابع من شهر يوليو الموافق 1-11-1440 ، بينما يتم صرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس ، ولم تحدد وزارة العمل إى موعد رسمي إلى الان .
شروط مساعدة المقطوعة
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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