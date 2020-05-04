“الإسكان” تنشر أسعار شقق دار مصر في 5 مدن.. اعرف إجراءات الحجز

فتحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، باب التسجيل لحجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة، بدءًا من يوم أمس الأحد، في 5 مدن بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، إذ تتواجد الشقق داخل كمبوند، مع إمكانية تنفيذ بوابات إلكترونية.

وكانت وزار الإسكان طرحت حجز شقق متبقية من وحدات المرحلة الأولى والثانية من المشروع الذي طرح خلال عامي 2014 و2015، ليعد هذا الطرح الثاني من مشروع دار مصر، خلال 2020.

شقق دار مصر في 5 مدن

ووفقًا لبيان أعلنه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن شقق دار مصر التي طرحت في 5 مدن هي:

15 مايو

السادات

العاشر من رمضان

بدر

برج العرب الجديدة

مساحات الشقق وطريقة الحجز

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شقق مشروع دار مصر تتواجد داخل كمبوند محاط بسور خرساني، مع إمكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، موضحة أنه يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع، وأفراد أمن، وبالنسبة لمساحات الشقق فهي تتراوح من 115 مترًا وحتى 150 مترًا، كما تتكون الشقق من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وأفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه للتقديم في حجز الوحدات، لا بد من اتباع الإجراءات الآتية:

سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه.

500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان.

التقديم بإيصال السداد على الموقع الإلكتروني (من هنـــا).

كراسة شروط الحجز

ونشرت هيئة المجتمعات العمرانية، رسميًّا، كراسة شروط الحجز في شقق دار مصر، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، إذ جاءت الأسعار على النحو التالي: