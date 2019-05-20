الاتحاد ضد الوحدة موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق وجماهير الناديين الكبيرين الاتحاد السعودي والوحدة ألإماراتي مباراتهم المرتقبة في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا لكرة القدم للموسم 2018 / 2019، بمزيج من الأمل والتمني في تحقيق الفوز الذي يسعى كلا الفريقين في تحقيقه خاصة بعد تحقيق الاتحاد السعودي المركز العاشر في الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد ان حصد 34 نقطة خلال مشواره بالدوري السعودي، بينما يدخل الوحدة المباراة بعد أن خسر لقائه الأخير مع فريق الشارقة الإماراتي في منافسات دوري الخليج العربي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة

تقام المباراة المرتقبة بين الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الثلاثاء السادس عشر من رمضان الموافق 21 من شهر مايو، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويتم نقل ومشاهدة المباراة من خلال قناة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع للفريقين الاتحاد والوحدة

يدخل الاتحاد اللقاء بكافة أسلحته وبدون أي غيابات لا بسبب الإصابة ولا الإيفاق، ومن المتوقع أن يلعب خوسية سييرا بالخطة 4-2-3-1، وبالتشكيل التالي:

فواز القرني في حراسة المرمي، أمامه في خط الدفاع كل من منصور الحربي، وأحمد عسيري، ومروان دا كوستا، وسعود عبد الحميد، ويلعب أمامهم كل من كريم الأحمدي، وعصام المولد، وخط الهجوم يتكون من عبد العزيز البيشي، وكارلوس فيانويفا، وفهد المولد، وفي المقدمة رأس الحربة ناصر الشمراني.

وفي المقابل يشارك فريق الوحدة ألإمارتي بكامل تشكيله فيما عدا اللاعب مراد باتنا، الذي تم استبعاده من المشاركة في البطولة الأسيوية، ويلعب الفريق بنفس خطة الاتحاد 4-2-3-1، والتشكيل المتوقع لفريق الوحدة هو:

محمد الشامسي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من تشانج ووريم، وحمدان الكمالي، وسالم سلطان، ومحمد المنهالي، ويلعب أمامهم كل من منصور الحربي، وسلطان الغفري، وفي خط الهجوم تحت رأس الحربة كل من ليوناردو، وإسماعيل مطر، وسبيستيان تيجاني، وفي المقدمة رأس الحربة يحي الغساني.