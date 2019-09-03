الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد علي الموقع وتقديم تظلم بطاقات التموين

الكثير من المواطنين في حاله تفكير فيما يخص القرارات الجديدة الخاصة ببطاقات التموينية لاسيما من تعرضوا لحذف أفراد في تحديث بيانات بطاقات التموين الأخير خلال الشهور الماضية، بعد أن أعلنت وزارة التموين وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد من خلال الرقم القومي عن طريق الموقع الإلكتروني لدعم مصر الذي يمكن من خلاله تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 عليها سواء حذف أشخاص أو إضافة المواليد الجدد 2019 أو تعديل خطأ في البطاقات التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم محدودي الدخل.

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين 2019 وعدد الأفراد

للاستعلام عن بطاقة التموين 2019 من خلال الرقم القومي عن طريق موقع دعم مصر فهو الموقع الرسمي المعتمد من قبل وزارة التموين وسنعرض لكم الاستعلام عن بطاقة التموين 2019 وعدد الأفراد على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر من هنا

اختيار استعلام أفراد.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على دخول لمعرفه حالة بطاقة التموين.

الاستعلام عن عدد الأفراد أو حذفهم أو إضافة المواليد على بطاقة التموين 2019

صاحب بطاقة التموين يمكنه معرفه عدد الأفراد المتواجدون بالبطاقة أو إضافة مواليد جدد أو حذف فرد من البطاقات التموينية أونلاين إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني دعم مصر دون الذهاب لمكاتب التموين.

الاستعلام عن بيانات البطاقة التموينية عن طريق التليفون

وزارة التموين خصصت خط ساخن علي مدار اليوم رقم 91237 من أجل الاستعلام عن بيانات البطاقة التموينية عن طريق التليفون في إطار التيسير والتسهيل عليهم.

خطوات تصحيح بيانات بطاقات تموين 2019