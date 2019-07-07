الاستعلام عن عدد الأفراد و رابط مباشر لدعم مصر tamwin.com.eg

في تلك الآونة يقوم المواطنين المشتركين في البطاقات التموينية بتقديم تظلمات بطاقات التموين 2019 من خلال موقع دعم مصر الرسمي للبطاقات التموينية الذكية عبر رابط مباشر لدعم مصر tamwin.com.eg تابع معنا في خطوات للاستعلام عن التظلمات بعد الحذف والأوراق المطلوبة، وتعرف على آخر الأخبار الخاصة بوزارة التموين المصرية، وخطوات الاستعلام عدد الأفراد وبطاقة التموين بالرقم القومي.

الاستعلام عن رابط مباشر لدعم مصر

المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية والمتظلمين من الحذف من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة يمكنهم تقديم التظلمات من خلال موقع دعم مصر الرسمي للبطاقات التموينية الذكية، حيث يمكنهم تقديم التظلم على الحذف، أو على تعديل الأخطاء في البطاقة التموينية.

ويمكن الاستعلام عن عدد الأفراد المستفيدين في بطاقة التموين عن طريق تسجيل الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة من خلال زيارة الموقع الرسمي لدعم مصر وتحديث البيانات والاستعلام عن عدد الأفراد وتعديل البيانات.

كيفية الاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين