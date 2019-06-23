الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 مع طرق السداد

يترقب عملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو في العام الجاري، حيث من المقرر صدور جميع فواتير التليفون المنزلي في منتصف شهر يوليو القادم، حيث تصدر الفاتورة عبر السداد الإلكتروني علي موقع المصرية للاتصالات، يذكر أن عدد العملاء المشتركين في خدمات التليفون الأرضي قد وصل إلى 10 مليون مشترك منذ افتتاح الشركة.

تُقدم المصرية للاتصالات خدمات عديدة غير خدمة التليفون المنزلي ومنها ( الأنترنت المنزلي – الهاتف المحمول – استضافة المواقع )، حيث تعتبر المصرية للاتصالات من أكبر الشركات التي تختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، كما تملك أكبر سعة تحميلية في خدمة الأنترنت الثابت ADSL.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

نوضح لكم موعد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو، تصدر فاتورة التليفون الأرضي أربعة مرات خلال العام في شهور ( يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر )، حيث تصدر في يوم 15 من الأشهر السابقة، كما يذكر أن الأيام الماضية ترددت شائعات حول إلغاء فترة سماح خدمات المصرية للاتصالات، ولكن أصدرت الشركة بيان تنفي ما تردد من الشائعات، حيث هناك شهرين فتره سماح التليفون الأرضي كما كانت من قبل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق موقع المصرية للاتصالات من هنا، حيث تقوم بإدخال رقم التليفون المكون من سبعة أرقام مع كود المحافظة التابع لها، ومن ثم تقوم بالضغط علي إظهار الفواتير، سوف تظهر لك فاتورة شهر يوليو مع الشهور السابقة.

سداد فاتورة التليفون

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون عبر عدة طرق مختلقة سنذكرها لكم في نقاط :