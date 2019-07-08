الاستعلام عن فاتورة الغاز خطوات تسديد الفاتورة عبر موقع الشركة الإلكتروني

الاستعلام عن فاتورة الغاز يهتم المواطن المصري بمعرفة المبلغ الذي استهلك به فواتير الكهرباء والمياه والغاز،خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بتسهيل هذا الأمر عبر الانترنت، وهنا نتحدث عن شركة بتروتريد التي أعلنت مؤخراً عن تقديم الخدمة الالكترونية من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي يخص شركة توصيل الغاز الطبيعي في مصر بتروتريد.

شركة بتروتريد لتوصيل الغاز الطبيعي بمصر

منذ الأول من يناير 2018 تمتع المواطن المصري بخدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر الانترنت، وبدون إضاعة الوقت والمجهود في الطوابير أمام الشركة، أو عدم التواجد بالمنزل أثناء مرور المحصل، وكان هدف الشركة معرفة المواطن بما استهلكه وبما يجب تسديده، حتى يحاول الترشيد ويخفف عبء الفاتورة عليه, وجاء هذا القرار بعد زيادة عدد المنازل التي تعمل بالغاز الطبيعي، تسهيلاً على المواطن في كل أرجاء البلاد فيما عدا السادس من أكتوبر ومحافظة الشرقية ومنطقة المقطم، ولكن العمل جاري على قدم وساق لتتمتع هذه المناطق بنفس الخدمة في أقرب وقت.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز:-

الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر الانترنت

من خلال الموقع الالكتروني لشركة بتروتريد جاء ضمن التقدم الملحوظ لهذه الشركة العريقة، ومن أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يوليو الجاري القيام بتلك الخطوات:-

إحضار فاتورة غاز قديمة للاستعانة بها في كتابة البيانات على الموقع، والدخول على موقع الشركة وموقع الاستعلام عن الفاتورة.

يقوم المستهلك بفتح الرابط للاستعلام عن فاتورة شهر يوليو الجاري، وسوف تظهر كل المناطق التي تستخدم الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية, كما يمنكم معرفة أسعار البوتاجازات الجديدة 2019 جميع الأحجام وأشهر الماركات في السوق المصري

اختيار المكان التابعة له الشقة التي يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز لها.

كتابة البيانات المطلوبة بالاستعانة بالفاتورة التي تم إحضارها.

الضغط على كلمة عرض الفواتير.

تسديد فاتورة الغاز الطبيعي:-

ويمكن تسديد قيمة فاتورة الغاز بأحد فروع شركة أمان التي تخصصت في الدفع الإلكتروني، والمنتشرة في أرجاء البلاد، وذلك على النحو التالي:-

تقديم فاتورة الغاز الطبيعي القديمة.

إدخال الرقم الكودي المكتوب بالفاتورة.

تظهر قيمة الاستهلاك لأخر الشهر.

يتم التسديد على الفور.

الحصول على إيصال السداد من ماكينة أمان.