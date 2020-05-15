الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقع نظام نور المركزي، لنتائج طلاب الثانوي والابتدائي والمتوسط في الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 1441، وقد اختتمت إدارات التعليم عمليات التقييم يوم الخميس 21 رمضان 1441، على حسب خطة وزارة التعليم والتي أعلنتها في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة والعديد من الدول، كان سببها انتشار الجائحة، والتي سببت تعليق الحضور للمدارس والاعتماد على التعليم الإلكتروني والتقييم بنفس الطريقة.

انتهت عمليات الرصد في غالبية مدارس المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وكذلك المتوسط، وكانت هناك عدد من العقبات التي واجهت المعلمين خلال رصد وتقييم الطلاب في المرحلة الثانوية، سرعان ما تم حلها من قبل الإدارات التقنية، نظراً لاعتماد نتيجة نتيجة ناج، ووسط الاستعداد للاختبار التحصيل الذي سيعقد شهر شوال المقبل، ينتظر الطلاب الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية فقط لسهولة استخراج إشعار الدرجات.

نظام نور المركزي

الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نظام نور المركزي كما هو معلوم، من خلال بوابة التقارير، ثم تقارير الطلاب من إشعار الدرجات، والخطوات تختلف ما بين مرحلة تعليمية ومرحلة أخرى، وهي الطريقة المتاحة في الوقت الحالي حال حتى تفعيل الخدمة التي سننوه عنها أدناة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية “قريبا”

خدمة استخراج إشعار درجات الفصل ستفعل بين ساعة وأخرى بعد انتهاء المناطق التعليمية من كافة أعمال الرصد والتقييم، وتمكن المعلمين من إقفال درجات طلابهم واعتماد النتائج من قادة المدرسة