البترول تعلن حقيقة رفع سعر اسطوانة الغاز

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مؤخرًا أنباء حول رفع سعر اسطوانة الغاز، وتسببت تلك الأنباء في إثارة بلبلة في الشارع المصري، في ظل الأزمة التي تمر بها الدولة، وإجراءات الإغلاق الصارمة التي تطبقها الدولة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا المستجد، في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول للوقوف على حقيقة تلك الأنباء.

حقيقة رفع سعر اسطوانة الغاز

نشرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء حول رفع سعر اسطوانة الغاز “اسطوانة البوتجاز”، وقد أثارت تلك الأنباء حنق الشارع المصري، خاصة في ظل تلك الأزمة وما صاحبها من مشكلات اقتصادية واجتماعية أرهقت كاهل المواطن المصري، وللوقوف على حقيقة تلك الأنباء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول، وقد أكدت الأخيرة أن ما انتشر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما نشرت وزارة البترول اليوم الجمعة بيان توضح من خلاله، أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في السعر الرسمي لاسطوانة الغاز، مؤكدة على أن السعر الذي يتم تداول الاسطوانة به هو 65 جنيه، ولم يتم إقرار أي زيادة جديدة كما تشير الأنباء التي انتشرت، كما تحرص الوزارة على منع أي صورة من صور الاحتكار والتلاعب بالأسعار من خلال الحملات التفتيشية التي تناشد الوزارة بضرورة شنها، كما أكدت الوزارة على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

بيان وزارة البترول