البحوث الاجتماعية: 73.9٪ من الشعب يوافقون على فتح المساجد

أعد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة جديدة، لبحث معدلات الوعي لدى الشعب المصري، فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن هناك حالة وعي كبيرة لدى المواطنين، وإدراك لأهمية الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء.

98.3٪ من المواطنين يتابعون إجراءات مواجهة كورونا

وأجريت الدراسة، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، على 501 من الأشخاص، وخرجت بالعديد من النتائج المهمة للغاية، ويأتي على رأسها:

هناك متابعة من حوالى 98.3٪ من المواطنين للإجراءات التي تقوم بها الدولة لإحداث التوازن، ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصري ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة.

رفض حوالى 76.6٪ من المشاركين فى الاستطلاع إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات.

وافق 16.2٪ من المشاركين على إعادة فتح المقاهي بشروط.

غالبية المشاركين ونسبتهم 73.9٪ وافقوا على إجراءات فتح المساجد، وطالبوا بوضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد.

ويلى ذلك في الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪.

ورفض 51.5٪ عودة دوري كرة القدم.

تطورات كورونا في مصر حتى أمس الأربعاء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بلغت 745 حالة، وجاء بيان الإصابات على النحو التالي: