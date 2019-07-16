حذف 60 ألف مواطن من البطاقات التموينية... تعرف على التفاصيل

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي بأن عملية تصفية وتنقية البطاقات التموينية ما زالت مستمرة والهدف من ذلك هو توصيل الدعم لمستحقيه حيث تم حذف أكثر من 60 ألف مواطن مصري من بطاقات التموين يمتلكون سيارات فاخرة مثل سيارة الهامر و بي أم دبليو ، الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس النواب المصري قد انعقد وناقش العديد من القرارات منها بأن هناك أشخاص تبلغ فاتورة استهلاكهم للكهرباء 1200 جنية فهل هؤلاء يستحقون الدعم بالطبع لا.

ومن هنا أرسل وزير التموين خطاب إلى رئيس مجلس النواب يوضح به ضرورة وضع معايير وضوابط معينة لمن يمتلك بطاقة تموينية، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية تقديم التظلمات لمن تم حذفه من بطاقة التموين.

كيفية تقديم تظلمات بطاقات التموين

بالفعل تم فتح باب التظلمات مرة أخري للمواطنين بالتحديد لمن تم حذفهم خلال المرحلة الثانية والثالثة من حذف المواطنين الغير مستحقين وذلك من خلال موقع دعم مصر والتابع لوزارة التموين المصرية وهذا لينك الدخول إليه مباشره من هنا، الجدير بالذكر أن باب التظلمات قد تم غلقه من قبل وتم فتحه بداية من يونيو الماضي.

وموقع كلمة دوت أورج سوف يوضح لكم خطوات تقديم التظلمات ففي البداية سوف يظهر لك جملة وهي ” البطاقة غير مستحقة “على بون صرف الخبز وبذلك تعرف بأن بطاقتك تم حذفها وبذلك عليك الدخول موقع دعم مصر من هنا

1- قم بالضغط على كلمة تظلمات عدالة.

2- عليك إدخال الرقم القومي لبطاقة صاحب البطاقة التموينية الموقوفة.

3- إدخال رقم البطاقة الذكية ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها.

4- عليك كتابه سبب التظلم.

5- عليك كتابه رقم هاتفك المحمول والمكون من 12 رقم.

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