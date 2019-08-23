البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف لحديثي التخرج برواتب مغرية.. تعرف الشروط والمؤهلات

أعلن البنك الأهلي المصري، قطاع الموارد البشرية، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج خلال الأعوام 2015 وحتى 2018، من الجامعات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للتعيين في مختلف فروع البنك بأنحاء مصر، وحسب التوزيع الجغرافي، ويأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل أمام الشباب حديثي التخرج، وفي هذا التقرير رصدنا لزوار الموقع الكرام شروط التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري ، والكليات والتخصصات المطلوبة للتعيين، والأوراق والوثائق المطلوبة وكيفية التقديم.

وظائف البنك الأهلي المصري

الكليات والتخصصات المطلوبة لشغل وظائف البنك الأهلي المصري

أوضحت الموارد البشرية في البنك الكليات والتخصصات المطلوب توفرها لدى الراغبين في التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها وهي كما يلي:

كليات تجارة وما يعادلها.

إدارة أعمال.

إدارة بنوك.

إدارة موارد بشرية.

إقتصاد وما يعادلها.

علوم حاسب.

هندسة حاسبات.

حقوق.

شروط التقديم على وظائف البنك الأهلي

وحدد البنك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها بالمتقدمين للتعيين في الوظائف المعلن عنها وتشمل:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ومن خريجي الجامعات/ الكليات/ الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الدولية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم لا يقل عن درجة جيد.

عدم وجود للخريج المتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفق ما هو مبين بالصورة المرفقة أدناه.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن سن 28عام عند التعيين.

مطابقة محل إقامة المرشح للوظيفة لما هو وارد في بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

الأوراق والوثائق المطلوبة

يجب على كل متقدم إرفاق الوثائق التالية عند القبول وحضور مقابلة العمل الشخصية وهي:

سيرة ذاتية خاصة بالمتقدم.

صورة عن المؤهل الدراسي.

صورة عن شهادة بيانات الدرجات لسنوات الدراسة.

صورة عن شهادة الميلاد.

صورة عن بطاقة الرقم القومي .

صورة عن شهادة التجنيد أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

صورة عن أي شهادات أو دورات اتبعها المتقدم.

كيفية التقديم للتعيين في وظائف البنك الأهلي

التقديم يكون إلكترونيًا وذلك باتباع الخطوات التالية: