البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1%.. ماذا يعني ذلك؟

البنك المركزي المصري، خفض سعر الفائدة

في خطوة مهمة تترقبها الأسواق، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، يأتي هذا القرار وسط جهود مستمرة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم.

ما هو قرار البنك المركزي؟

قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (أي 100 نقطة أساس). وبذلك أصبحت:

  • سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
  • سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
  • سعر العملية الرئيسية: 21.50%.
  • سعر الائتمان والخصم: 21.50%.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

  • سعر الإيداع: هو الفائدة التي يحصل عليها البنك التجاري عند إيداع أمواله لدى البنك المركزي.
  • سعر الإقراض: هو الفائدة التي يدفعها البنك التجاري إذا اقترض من البنك المركزي.
  • العملية الرئيسية: السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في تعاملاته الأساسية مع البنوك.
  • سعر الائتمان والخصم: يُستخدم لحساب الفائدة على بعض القروض أو الخدمات المالية، ويُعد مؤشرًا عامًا على سياسة البنك النقدية.

يهدف هذا الخفض إلى دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، خاصة مع مؤشرات على تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة. ويرى خبراء أن القرار يمهد لتحسن تدريجي في البيئة النقدية خلال الأشهر القادمة.

