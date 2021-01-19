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البنك المركزي المصري يعلن موعد طباعة النقود البلاستيكية ” النقود البوليمير”

بواسطة سمير زيادة
البنك المركزي المصري يعلن موعد طباعة النقود البلاستيكية " النقود البوليمير" البنك المركزي المصري يعلن موعد طباعة النقود البلاستيكية " النقود البوليمير"

في تصريحات صحفية اليوم أعلن خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري عن البدء في طباعة النقود البلاستيكية “النقود البوليمير” وذلك بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المقرر افتتاحها في شهر يونيو المقبل، وأضاف فاروق أن مطبعة البنك المركزي الجديدة يتم الاستعداد لإجراء التجارب التشغيلية عليها لماكينات الطباعة الجديدة، للبدء في طباعة النقود البلاستيكية “النقود البوليمير”.

النقود البوليمير

البنك المركزي المصري يعلن موعد طباعة النقود البلاستيكية " النقود البوليمير"
البنك المركزي المصري يعلن موعد طباعة النقود البلاستيكية ” النقود البوليمير”

موعد البدء بطباعة النقود البوليمير

وأوضح فاروق أنه من المقرر البدء في طباعة النقود البلاستيكية الجديدة خلال شهر يونيو المقبل، وسيتم البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات، وثم سيتم متابعة ردود فعل المواطنين وقياس مدى رضاهم عن العملة الجديدة.

ما هي النقود البوليمير وميزاتها؟

النقود الجديدة البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمير وهي مادة ليست بلاستيكية بالمعنى الدقيق للكلمة المتعارف عليه ومن ميزاتها:

  • تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى، ولكنها بميزات أفضل في الاستخدام.
  • ليست سريعة التلف.
  • يصعب تزويرها.
  • مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.
  • وتتميز بطول عمرها الافتراضي.
  • لا تنقل الفيروسات.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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