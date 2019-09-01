البنوك تُعلن موعد رد قيمة شهادات قناة السويس وتحويلها لحسابات العملاء

أعلنت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس عن موعد رد قيمة أصل هذه الشهادات، وكذلك باقة الأوعية الادخارية البديلة التى توفرها لحاملي شهادات قناة السويس وتحويل قيمة الشهادات إلى حسابات العملاء حفاظاً على الإبقاء على هذه المدخرات داخل الجهاز المصرفي.







وقد أصدرت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بيان رسمي مشترك بينها يؤكد بأن هذه البنوك سوف تقوم برد قيمة شهادات قناة السويس اعتباراً من يوم 5 سبتمبر الجاري وتحويل قيمة الشهادات إلى حسابات العملاء فى البنوك.

يذكر أن البنوك التى قامت بإصدار شهادات قناة السويس هي بنوك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وأكد البيان بأن تسعى لتقديم خدمة مصرفية متميزة لجميع عملائها وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التى تلائم احتياجات العملاء.







وأكد البيان بأن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس تحرص على إرضاء جميع العملاء، وتسعى لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء والحفاظ عليهم وإبقاءهم فى القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء، وكانت هذه البنوك قد شاركت فى طرح شهادات قناة السويس التى كانت تستهدف تمويل حفر قناة السويس الجديدة وجمعت 64 مليار جنيه فى 8 أيام من 1.1 مليون عميل.

كما أن هذه البنوك تتيح لجميع عملائها مجموعة كبيرة من الأساليب الادخارية منها الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع، والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتى تتميز بعوائد مختلفة وتتنوع فى مواعيد صرف عوائدها من شهري إلى ربع سنوي، إلى نصف سنوي، إلى سنوي.





