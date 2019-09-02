البورصة المصرية تتعافي قبل الختام بعد أنخفاضها في مستهل التعاملات اليوم الاثنين

تعافت البورصة المصرية اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين بعد إنخفاض مؤشراتها في بداية تعاملات اليوم، وقد تراجع الموشر EGX 30 وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مسجلآ خلال مستهل التعاملات اليوم 14884 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX 50 EWI وهو مؤشر الأوزان للشركات النشطة والمقيدة في الأسواق المصرية من حيث قيمة التداول وهي عبارة عن 50 شركة ووصلت نسبة التداول الخاص بها الي 0.31% وقد تراجع مسجلآ 2165 نقطة خلال بداية تعاملات البورصة المصرية اليوم.







كما شهدت أيضآ مؤشرات الأسهم الصغيرة وكذلك الأسهم المتوسطة وهي EGX 70 تراجع في المستوي، وقد سجلت 553 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقآ EGX 100 بمقدار 0.32% ليستقر عند مستهل تعاملات البورصة المصرية اليوم عند 1459 نقطة.

نتائج البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين.







جاء هذه النقاط السالف ذكرها في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وتحسن الأداء الخاص بالمؤشرات في ختام التعاملات حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1%، في أرتفاع كبير مسجلآ 15081 نقطة خلال تعاملات اليوم، علي الجانب الأخر أرتفع أيضآ المؤشر الخاص بالأوزان EGX 50 EWI بنسبة 2.03% ليستقر خلال نهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم عند 2194 نقطة.

وأرتفع أيضآ المؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهو مؤشر EGX 70 مسجلآ 558 نقطة بنسبة وصلت الي 0.59%، بينما أرتفع المؤشر الأكثر نطاقآ وهو مؤشر EGX 100 مسجلآ 1477 نقطة في خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم بمقدار 1.06%.







نتائج البورصة أمس الأحد الموافق 1-9-2019.

حققت البورصة المصرية بالأمس أرباح عالية للغاية وصلت الي نحو 2.4 مليار جنيه مصري، حيث أغلقت البورصة في ختام تعاملات الأمس عند مستوي 772.611 مليار جنيه مصري وفقآ لحركة الشراء من العملاء المصريين وكذلك العملاء العرب.

وقد أغلق المؤشر الرئيسي EGX 30 عند 14931 نقطة بنسبة وصلت الي حوالي 0.64%، كما أرتفع أيضآ المؤشر الخاص بالأوزان EGX 50 EWI مسجلآ 2182 نقطة بنسبة وصلت الي 2.03% في ختام تعاملات الأمس الأحد.

كما صعد المؤشر الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 مسجلآ 555 نقطة بنسبة وصلت الي 0.59%، كما أرتفع أيضآ المؤشر الأوسط نطاقآ EGX 100 مسجلآ 1461 نقطة بنسبة وصلت الي 0.78%.