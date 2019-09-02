البورصة المصرية تربح 7.9 مليار جنية والسويس للأسمنت تسجل خسائر بقيمة 301.8 مليون

سجلت البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم صافي أرباح بنحو 7.6 مليار جنيه مصري، حيث أغلقت البورصة المصرية عند مستوي 779.365 مليار جنية، وقد أرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 عند مستوى 15121 نقطة بنسبة وصلت الي نحو 1.21%، كما صعد أيضآ المؤشر الخاص بالأوزان EGX 50 EWI عند مستوي 2192 نقطة بنسبة وصلت الي نحو 0.44% من ناحية قيمة التداول.







علي الجانب الأخر فقد أرتفع المؤشر EGX 70 وهو المؤشر الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة عند مستوي 558 نقطة في ختام تعاملات البورصة المصرية اليوم الأثنين، وأرتفع أيضآ المؤشر الأوسط نطاقآ EGX 100 عند مستوي 1478 نقطة بنسبة وصلت إلي 1.15%

خسائر كبيرة لشركة السويس للأسمنت في ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019.







سجلت شركة السويس للأسمنت خسائر كبيرة وصلت خلال الــ 6 أشهر الماضية بداية من 1 يناير حتي 30 يونيو خلال هذا العام 2019 صافي خسائر في دافتر الشركة وصلت الي 0.93-810-301 جنيه مصري، كما سجلت صافي أرباح خلال نفس المدة 946-262-238 جنيه مصري.

نتائج مؤشرات البورصة المصرية الأثنين في ختام تعاملات اليوم







وجب الذكر ان شركة السويس للأسمنت قد أعلنت عن تعاقدها علي توريد مع الشركة المصرية للتكرير، وأعلنت الشركة ان الأتفاق يهدف الي شراء شركة السويس للأسمنت لفحم بترولي بتوريد حوالي 200 ألف طن سنويآ، حيث ستمنح هذه الأتفاقية شركة السويس للأسمنت من توفير مزيج الوقد مما يقلل من التكاليف اللوجستية للشركة.