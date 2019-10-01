البورصة المصرية تواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي وقيمة السوق يخسر 21.83 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية (EGX) اتجاهها الهبوطي للجلسة الثالثة هذا الأسبوع، حيث خسرت نحو 21.83 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وسط عمليات بيع أجنبية، حيث انخفض مؤشر EGX 30 الرئيسي 4.24 في المئة، أو 582.99 نقطة، ليغلق عند 1370.2 نقطة، وانخفض مؤشر EGX 50 الموزون بالتساوي 3.82 في المائة، أو 73.52 نقطة، ليغلق عند 1852.45 نقطة.







انخفض مؤشر EGX 70 الصغير والمتوسط ​​القيمة 3.36 في المائة، أو 16.79 نقطة ، ليغلق عند 483.14 نقطة، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً 3.07 في المائة، أو 40.98 نقطة، إلى 1293.67 نقطة، فقدت القيمة السوقية 21.83 مليار جنيه، مسجلة 672.28 مليار جنيه، مقارنة بـ 694.11 مليار جنيه في جلسة يوم الاثنين، بلغ حجم التداول 304.66 مليون سهم، من خلال 29.040 صفقة، بقيمة تعاملات بلغت 1.07 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب







فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 273.93 مليون جنيه، في حين بلغ صافي مشتريات المصريين والعرب 244.47 مليون جنيه، و 29.46 مليون جنيه على التوالي، كما بلغت قيمة مشتريات الأفراد المصريين والعرب 46.52 مليون جنيه، و 3.59 مليون جنيه على التوالي، بينما بلغت مبيعات الأفراد الأجانب 3.59 مليون جنيه.

اشترت المنظمات المصرية والعربية ما قيمته 197.95 مليون جنيه، و 20.74 مليون جنيه على التوالي، بينما باعت المنظمات الأجنبية 270.33 مليون جنيه، وكانت الصناعات في شركة دومتي وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وحديد عز، من بين أكبر الرابحين في الجلسة بنسبة 2 بالمائة 1.23 بالمائة و 1.03 بالمائة على التوالي.

وفي الوقت نفسه جاءت أسهم الإسكندرية للأسمنت والعبور للاستثمار العقاري والشركة العربية للصمامات في مقدمة الخاسرين بنسبة 9.92 في المائة و 9.87 في المائة و 9.85 في المائة على التوالي، وفي يوم الاثنين أنهى مؤشر البورصة المصرية جلسة يوم باللون الأحمر للمرة الثانية على التوالي، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.47 في المائة، وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 2.07 في المائة، وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.79 في المائة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 1.72 في المائة.