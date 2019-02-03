التسجيل في الفاتورة الثابته للكهرباء بالمملكة التفاصيل ولينك مباشر للتسجيل

الفاتورة الثابته هي أحد الأنظمة للدفع عبر الشركة السعوديه للكهرباء تهدف إلى مساعدة المشتركين بالنظام من ضبط قيمة الفواتير لتكون ذات قيمة ثابته يدفعها المشترك بشكل شهري حتى يتمكن من ضبط ميزانيته واستهلاكه الشهري من الكهرباء.

رابط التسجيل بفاتورة الكهرباء الثابته

جاءت فكرة تعميم التسجيل التي دعت إليه الشركة السعوديه للكهرباء بعد نجاح الفترة التجربه في الصيف الماضي حيث حصل مشتركي تلك الخدمة على تسوية معقولة من الاشتراكات وبها قد تم ضبط الاستهلاك الشهري للكهرباء لذا نقدم لكم اليوم رابط الاشتراك بخدمة الفاتورة الثابته من(هنا)

أضافت الشركة أن في هذا النظام يتم قراءة العداد بشكل شهري وتقوم الشركة باحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام من تاريخ الاشتراك بالخدمة

تقوم الشركة بتجديد العقد في موعده السنوي بشكل تلقائي ما لم يقم العميل بإلغاء العقد، وإن تم إنهاء العقد تقوم الشركة بتصفيهه الحساب وإن كان هناك زيادة تقوم الشركة برده للعميل.