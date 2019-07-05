قام محافظ الاسكندرية الدكتور “عبد العزيز قنصوه” في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 باعتماد زيادة تعريفة الركوب المواصلات سيارات الأجرة المقترحة من إدارة المواقف بمحافظة الاسكندرية، وجاء هذا بعد ارتفاع سعر البنزين بقرار حكومي، حيث جاءت تلك الزيادة ضمن البرنامج الحكومي الذي تتماشى بنهجه الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وضمن فعاليات رؤية 2030 بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، نتابع معكم لمعرفة تفاصيل التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة الاسكندرية بعد ارتفاع سعر البنزين

التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة الاسكندرية بعد ارتفاع سعر البنزين

اعتمد محافظ الإسكندرية الدكتور “عبد العزيز قنصوه” التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية في الإسكندرية بعد زيادة سعر البنزين، بالإضافة إلى تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز، كما نوه محافظ الاسكندرية بأهمية التزام إدارة مشروع محطات الركاب بنشر وتعليق التعريفة في المحطات والمواقف.

كما أعلن قنصوه عن أرقام الطوارئ التي من خلالها يتم استقبال البلاغات المختلفة التي تختص بالتعريفة الجديدة.

وجاء هذا في اجتماع تم عقده اليوم في حضور كل من اللواء أحمد قريش مدير إدارة المواقف، ومدير إدارة المرور بالإسكندرية اللواء محمد القاضي، وبعض ممثلي السائقين.

حيث تم رفع تسعيرة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية في عدد 27 خط بالخطوط القصيرة بمقدار ربع جنيه مصري 25 قرش، في حين تم زيادة 44 خط بالخطوط المتوسطة بزيادة قدرها نصف جنيها 50 قرش، أما بالنسبة للخطوط الفوق المتوسطة فقد زادت 75 قرش.

فيما يلي بيان بالتعريفة الجديدة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية: